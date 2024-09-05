壽司郎「鮭魚腹2貫30元」！鰻牛壽司、烤牛肉壽司上桌

已於8月30日開始試營運的「壽司郎 高雄美術館店」，宣佈將於9月6日起推出第二波開幕優惠，限時提供「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」等優惠。另外壽司郎自即日起，也限時推出「夏末享食」活動，提供「壽司郎鰻牛」、「烤牛肉押壽司」等一系列餐點。

「壽司郎高雄美術館店」為壽司郎在台灣的第44間分店，已於8月30日開始試營運，預計將於9月13日正式開幕。9月6日起至9月12日止，將推出第二波開幕優惠商品，包括「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」，讓港都鄉親一同分享開幕喜悅。

即日起至9月22日期間，全台壽司郎也推出「夏末享食」活動，提供多款創意肉壽司。「壽司郎鰻牛」以鰻魚與牛肉搭配，帶來海陸雙重盛宴，每份100元；初次登場的「烤牛肉押壽司」將日式烤牛肉、蒜片，與赤醋飯製作成押壽司，滿足中秋大吃烤肉的慾望，每份60元。此外，還有「炙燒牛舌」、「洋蔥生火腿」、「柚子胡椒雞胸天婦羅」、「長鰭鮪腹」等多種品項同步登場。