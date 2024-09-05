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壽司郎「鮭魚腹2貫30元」！鰻牛壽司、烤牛肉壽司上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新推出的「烤牛肉押壽司」，每份60元。圖／壽司郎提供
全新推出的「烤牛肉押壽司」，每份60元。圖／壽司郎提供

已於8月30日開始試營運的「壽司郎 高雄美術館店」，宣佈將於9月6日起推出第二波開幕優惠，限時提供「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」等優惠。另外壽司郎自即日起，也限時推出「夏末享食」活動，提供「壽司郎鰻牛」、「烤牛肉押壽司」等一系列餐點。

「壽司郎高雄美術館店」為壽司郎在台灣的第44間分店，已於8月30日開始試營運，預計將於9月13日正式開幕。9月6日起至9月12日止，將推出第二波開幕優惠商品，包括「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」，讓港都鄉親一同分享開幕喜悅。

即日起至9月22日期間，全台壽司郎也推出「夏末享食」活動，提供多款創意肉壽司。「壽司郎鰻牛」以鰻魚與牛肉搭配，帶來海陸雙重盛宴，每份100元；初次登場的「烤牛肉押壽司」將日式烤牛肉、蒜片，與赤醋飯製作成押壽司，滿足中秋大吃烤肉的慾望，每份60元。此外，還有「炙燒牛舌」、「洋蔥生火腿」、「柚子胡椒雞胸天婦羅」、「長鰭鮪腹」等多種品項同步登場。

除了壽司產品外，壽司郎還推出「美味鯖魚肉臊拌麵」，將拌麵配上鯖魚醬汁、鹹香肉臊，再加上炙烤鯖魚，每份130元。針對喜愛甜點的民眾，則有「綜合和菓子」、「地瓜聖代」、「烤地瓜霜淇淋」可以選擇。

壽司郎推出「夏末享食」活動，提供多款創意肉壽司。圖／壽司郎提供
壽司郎推出「夏末享食」活動，提供多款創意肉壽司。圖／壽司郎提供
「地瓜聖代」搭配一片餅乾上桌，共有4種造型，每份100元。圖／壽司郎提供
「地瓜聖代」搭配一片餅乾上桌，共有4種造型，每份100元。圖／壽司郎提供
壽司郎高雄美術館店推出「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」限時優惠。圖／壽司郎提供
壽司郎高雄美術館店推出「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」限時優惠。圖／壽司郎提供

壽司郎 美術館 霜淇淋

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