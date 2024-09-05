威尼斯紅毯好黑！Lady Gaga最瘋 維諾納瑞德最驚喜
第81屆威尼斯影展自8月28日起於於水都Lido di Venezia登場。紅毯上，黑色向來是經典不敗的首選，而香奈兒（CHANEL）無疑是提倡黑色的第一個品牌。開幕典禮當天，雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）與薇諾娜瑞德（Winona Ryder）就不約而同穿上香奈兒高級訂製服登上紅毯，不過兩人的選擇與風格截然不同。形象中性的雪歌妮薇佛選穿的是2019年的秋冬系列黑色亮片刺繡落肩外套與絲絨魚尾長裙，剪裁優雅合身，透過不同材質的豐富光影效果展現為單一色調注入華麗氣息。薇諾娜瑞德身上的黑色西裝外套配黑色絲質蓬裙，帶點電影造型感趣味的設計則出自2007春夏系列，配梳高的髮型顯得活潑有趣，展現資深玉女的俏皮。
向來最懂透過穿著捕捉鎂光燈的女神卡卡（Lady Gaga），再度刷新高度。這次因為特別來為新電影《小丑：雙重瘋狂》（Joker：Folie à Deux）宣傳，她穿上需耗時550小時製作的黑色天鵝絨高級訂製洋裝搭配同色帽飾亮相紅毯，禮服本身的份量感已足夠驚人，搶眼造型帽飾讓人想起迪士尼故事中的反叛角色；電影星光紅毯時，Lady Gaga則換上黑色天鵝絨高級訂製馬甲上衣搭配天鵝絨高級訂製長裙，顯得優雅端莊，為所扮演角色的雙面性做足宣傳。
黑色也可以低調不服裝，展現穿著者本身的魅力，例如凱特布蘭琪（Cate Blanchett），在出席第81屆威尼斯影展《惡狼特工Wolfs》首映典禮時，一身優雅的黑色天鵝絨貝殼摺紙廓形禮服出自路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）；同樣選穿路易威登禮服的韓國女女星鄭好娟（Hoyeon），在《免責聲明Disclaimer》首映典禮的黑色天鵝絨拼接薄紗領口禮服就顯格氣質不俗。
黑色禮服還是珠寶的最佳夥伴：有時候，簡約低彩度的黑色用來襯托珠寶；有時候，則是因為黑色太簡單了，需要華麗的珠寶來妝點。為宣傳所主演傳奇女高音瑪麗亞卡拉斯（Maria Callas）傳記電影《Maria》的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），在首映活動上就以簡單的幾點黑色小洋裝，襯托一枚卡地亞骨董1971年獵豹胸針。凱特布蘭琪在《免責聲明Disclaimer》首映時也以V領黑色褲裝，襯托路易威登的高級珠寶，短髮恰好露出Deep Time 頂級珠寶系列中Seeds 種子耳環，相當完美。《高校十八禁》火辣女星席妮史威尼（Sydney Sweeney）亮相水都時尚派對活動，選穿了凸顯姣好身材的花卉蕾絲黑色禮服，配戴De Beers Aria 鑽石手鍊和鑽石珠寶，如花朵般的圖案與服裝相得益彰。
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