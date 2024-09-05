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威尼斯紅毯好黑！Lady Gaga最瘋 維諾納瑞德最驚喜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Lady Gaga穿著Dior黑色天鵝絨高級訂製馬甲上衣搭配天鵝絨高級訂製長裙現身威尼斯影展紅毯。圖／Dior提供
Lady Gaga穿著Dior黑色天鵝絨高級訂製馬甲上衣搭配天鵝絨高級訂製長裙現身威尼斯影展紅毯。圖／Dior提供

第81屆威尼斯影展自8月28日起於於水都Lido di Venezia登場。紅毯上，黑色向來是經典不敗的首選，而香奈兒（CHANEL）無疑是提倡黑色的第一個品牌。開幕典禮當天，雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）與薇諾娜瑞德（Winona Ryder）就不約而同穿上香奈兒高級訂製服登上紅毯，不過兩人的選擇與風格截然不同。形象中性的雪歌妮薇佛選穿的是2019年的秋冬系列黑色亮片刺繡落肩外套與絲絨魚尾長裙，剪裁優雅合身，透過不同材質的豐富光影效果展現為單一色調注入華麗氣息。薇諾娜瑞德身上的黑色西裝外套配黑色絲質蓬裙，帶點電影造型感趣味的設計則出自2007春夏系列，配梳高的髮型顯得活潑有趣，展現資深玉女的俏皮。

向來最懂透過穿著捕捉鎂光燈的女神卡卡（Lady Gaga），再度刷新高度。這次因為特別來為新電影《小丑：雙重瘋狂》（Joker：Folie à Deux）宣傳，她穿上需耗時550小時製作的黑色天鵝絨高級訂製洋裝搭配同色帽飾亮相紅毯，禮服本身的份量感已足夠驚人，搶眼造型帽飾讓人想起迪士尼故事中的反叛角色；電影星光紅毯時，Lady Gaga則換上黑色天鵝絨高級訂製馬甲上衣搭配天鵝絨高級訂製長裙，顯得優雅端莊，為所扮演角色的雙面性做足宣傳。

黑色也可以低調不服裝，展現穿著者本身的魅力，例如凱特布蘭琪（Cate Blanchett），在出席第81屆威尼斯影展《惡狼特工Wolfs》首映典禮時，一身優雅的黑色天鵝絨貝殼摺紙廓形禮服出自路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）；同樣選穿路易威登禮服的韓國女女星鄭好娟（Hoyeon），在《免責聲明Disclaimer》首映典禮的黑色天鵝絨拼接薄紗領口禮服就顯格氣質不俗。

黑色禮服還是珠寶的最佳夥伴：有時候，簡約低彩度的黑色用來襯托珠寶；有時候，則是因為黑色太簡單了，需要華麗的珠寶來妝點。為宣傳所主演傳奇女高音瑪麗亞卡拉斯（Maria Callas）傳記電影《Maria》的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），在首映活動上就以簡單的幾點黑色小洋裝，襯托一枚卡地亞骨董1971年獵豹胸針。凱特布蘭琪在《免責聲明Disclaimer》首映時也以V領黑色褲裝，襯托路易威登的高級珠寶，短髮恰好露出Deep Time 頂級珠寶系列中Seeds 種子耳環，相當完美。《高校十八禁》火辣女星席妮史威尼（Sydney Sweeney）亮相水都時尚派對活動，選穿了凸顯姣好身材的花卉蕾絲黑色禮服，配戴De Beers Aria 鑽石手鍊和鑽石珠寶，如花朵般的圖案與服裝相得益彰。

De Beers Aria 高級珠寶鑽石手環。圖／De Beers提供
De Beers Aria 高級珠寶鑽石手環。圖／De Beers提供
Sydney Sweeney配戴De Beers鑽石珠寶現身威尼斯國際影展Armani Beauty派對。圖／De Beers提供
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安潔莉娜裘莉配戴卡地亞骨董珠寶出席第81屆威尼斯影展。圖／摘自網路
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女演員凱特布蘭琪出席第81屆威尼斯影展《惡狼特工Wolfs》首映典禮穿路易威登黑色天鵝絨貝殼摺紙廓形禮服，搭配黑色天鵝絨高跟鞋。圖／路易威登提供
女演員凱特布蘭琪出席第81屆威尼斯影展《惡狼特工Wolfs》首映典禮穿路易威登黑色天鵝絨貝殼摺紙廓形禮服，搭配黑色天鵝絨高跟鞋。圖／路易威登提供
Lady Gaga以Dior黑色天鵝絨高級訂製洋裝搭配同色帽飾現身威尼斯影展星光背板。圖／Dior提供
Lady Gaga以Dior黑色天鵝絨高級訂製洋裝搭配同色帽飾現身威尼斯影展星光背板。圖／Dior提供
鄭好娟出席第81屆威尼斯影展《免責聲明Disclaimer》首映典禮穿路易威登黑色天鵝絨拼接薄紗領口禮服，搭配黑色漆皮高跟鞋、路易威登頂級珠寶。圖／路易威登提供
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安潔莉娜裘莉配戴卡地亞骨董珠寶出席第81屆威尼斯影展。圖／摘自網路
安潔莉娜裘莉配戴卡地亞骨董珠寶出席第81屆威尼斯影展。圖／摘自網路
London by De Beers Thames Path高級珠寶鑽石耳環。圖／De Beers提供
London by De Beers Thames Path高級珠寶鑽石耳環。圖／De Beers提供
眾女星穿黑色禮服出席第81屆威尼斯影展。圖／Dior、路易威登、香奈兒提供
眾女星穿黑色禮服出席第81屆威尼斯影展。圖／Dior、路易威登、香奈兒提供
路易威登Galaxie頂級珠寶系列Galaxie鑽石手環。圖／路易威登提供
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Panthère de Cartier美洲豹胸針。圖／卡地亞提供
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路易威登Bravery頂級珠寶系列La Star Du Nord鑽石戒指。圖／路易威登提供
路易威登Bravery頂級珠寶系列La Star Du Nord鑽石戒指。圖／路易威登提供
薇諾娜瑞德穿香奈兒2007春夏高級訂製服，出席第81屆威尼斯影展開幕典禮。圖／香奈兒提供
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雪歌妮薇佛穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服，出席第81屆威尼斯影展開幕典禮。圖／香奈兒提供
雪歌妮薇佛穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服，出席第81屆威尼斯影展開幕典禮。圖／香奈兒提供
凱特布蘭琪出席第81屆威尼斯影展《免責聲明Disclaimer》首映典禮，配戴路易威登頂級珠寶。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪出席第81屆威尼斯影展《免責聲明Disclaimer》首映典禮，配戴路易威登頂級珠寶。圖／路易威登提供

天鵝 珠寶 黑色

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