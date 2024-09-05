盧廣仲的完美早晨公式 跟著音樂打造晨間咖啡 Me Time

一個完美的早晨該如何開啟？對於無數咖啡愛好者來說，答案在於一杯頂級咖啡。早晨咖啡首選！Nespresso 頂級咖啡開啟完美的一天，N°20精品咖啡限量上市，體驗宛如整座花園在舌尖上綻放的絕世口感，盧廣仲的完美早晨公式，跟著音樂打造晨間咖啡Me Time。

Nespresso首支特有的阿拉比卡咖啡品種，「N°20」精品咖啡即日起限量上市，帶來無與倫比的珍稀咖啡饗宴！ Nespresso 提供超過35種以上多元咖啡風味選擇，不僅豐富了咖啡愛好者的味蕾體驗，更滿足他們對頂級咖啡的美好想像，提升晨間儀式感。

作為Nespresso早晨咖啡推廣大使的盧廣仲大方分享他的完美早晨公式，期待消費者能與他一同享受咖啡與音樂交織的晨間美好，創造屬於自己的時光。此外，為了讓注重生活儀式感的消費者能夠以咖啡和音樂開啟絕佳的一天，Nespresso推出編織手機掛繩迷你包組，讓你在音樂與咖啡的陪伴下，享受無與倫比的早晨Me Time。

隨著台灣消費者對咖啡品質要求的提升，咖啡品飲習慣逐漸精品化，越來越多的消費者開始追求更頂級的咖啡風味。為滿足這群咖啡愛好者挑剔的感官，以「頂級咖啡」作為品牌核心的Nespresso持續致力於提供高品質咖啡體驗，並且不滿足於現有產品口味，希望不斷追求突破，尋找心目中那杯「頂級的咖啡」。而醞釀20年的絕品之作N°20就此誕生。

貫徹精品咖啡的品牌核心，Nespresso這一次不止研究如何做出一杯高品質咖啡，而是回到源頭、挖掘頂尖潛力豆種來進行研究，為此開展一趟為期20年的風味探索之旅。歷經多年精心培育、專業杯測，同時走遍世界頂尖咖啡產區，終究成功定製由Nespresso獨家研發全新的阿拉比卡咖啡品種N°20。