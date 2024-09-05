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日本才吃得到！比晴王還珍貴的新品種「紅麝香葡萄」吃起來有花香

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
連日本都很少見的新品種Sunshinred紅麝香葡萄，價格大約是麝香葡萄的1.5倍左右。目前記者黃筱晴／攝影
連日本都很少見的新品種Sunshinred紅麝香葡萄，價格大約是麝香葡萄的1.5倍左右。目前記者黃筱晴／攝影

台灣民眾熱愛皮薄翠綠的日本麝香葡萄，但其實在日本還有許多不同品種的美味水果，因為產量稀少，連日本人都得在產地、高級水果店才能買得到。其中，許多新品種的誕生地就在「山梨縣果樹試驗場」，而最新培育成功，今年才正式開始出貨的新品種「Sunshinred」紅麝香葡萄，因為甜度高、吃起來有特殊花香味，相當有潛力成為下一個爆紅水果。

山梨縣果樹試驗場場長石原雅廣表示，Sunshinred紅麝香葡萄是從是從2007年開始培育，選用晴王麝香葡萄與紅色系的Sunny Dolce葡萄進行混種，歷經近15年，才終於成功培育出結合兩種葡萄的優點，顏色漂亮又有麝香葡萄強烈香氣，比較不會落果，也比較好保存的新品種。

Sunshinred紅麝香葡萄有著透亮的紅色系外觀，皮薄無籽，同樣可以連皮一起吃，糖度平均18～19度，平均一房重650克，單粒果粒重達17克。實際試吃，Sunshinred有著比麝香葡萄更強烈的特殊花香，吃下去還帶有點伯爵茶香味，甜度很高，就像在喝果香茶飲一樣，如果是喜歡麝香葡萄的民眾，這個新品種肯定也會一吃愛上。

2022年才正式註冊品種的Sunshinred紅麝香葡萄，每年產季約從8月下旬開始。2023年產量僅約3噸，今年才開始全面向市場出貨，但產量也還只有10噸。因為產量稀少珍貴，目前在市場上的價格大約是麝香葡萄的1.5倍左右，實際直擊山梨JA笛吹直賣所，每串價格3,500日圓（約台幣785元）。山梨縣果樹試驗場表示，預計要5～10年後才會可以穩定出口的產量。 

家樂福表示，看好新品種Sunshinred的銷售潛力，目前與日本JA全農積極洽談中，期望能儘早於家樂福上架販售。

山梨縣果樹試驗場最新培育成功的新品種「Sunshinred」紅麝香葡萄。記者黃筱晴／攝影
山梨縣果樹試驗場最新培育成功的新品種「Sunshinred」紅麝香葡萄。記者黃筱晴／攝影

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