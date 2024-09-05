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中秋吃月餅！集結全台超人氣排隊名店「這六間必須衝」 伴手禮大推薦

聯合新聞網／ MENU美食誌

中秋節即將到來，月圓人團圓，月餅吃起來！盤點全台這六間人氣排隊月餅名店，手刀收藏快去排！無論是自己享用或是佳節送禮都相宜！

郭元益

全台門市

百年飄香好味道，創立於1867年，獲頒百大品牌殊榮，必買金獎鳳梨酥及鳳黃酥，嚴選台南關廟鳳梨，內餡採黃金比例鳳梨7冬瓜3，酸甜內餡超誘人！也有適合送禮的中秋禮盒！(MENU美食誌Lilith 🌸提供)

台北犁記餅店

台北市/中山區

百年老店台北犁記，台北唯一門市就在台北中山區，採純手工揉製餅皮，非常注重細節，ㄧ試終生難忘的好味道！人氣招牌鳳梨酥及綠豆椪，絕對要帶上，每到中秋總能看到大排長龍的隊伍，今年趕快跟上！(MENU美食誌年年提供)

佳德糕餅

台北市/松山區

始於1975年，百年好味道！這間有時候在超商也可以買到，除了常見的原味鳳梨酥，這間還有多口味可以選擇，喜歡有口感的推薦購買胚芽核桃鳳梨酥，外皮裹上胚芽，內餡含有酥脆核桃，養生營養長輩也很愛！(MENU美食誌明智的選擇提供)

三統漢菓子

全台門市

這間超吸引人的地方就是不是一般鳳梨酥是鳳凰流心內餡，一咬開橫切面超誘人，流心酥有榮獲漢餅創新大賽冠軍，不會甜膩超涮嘴，也可以烤過在吃香氣十足，另外還有芋泥流心酥也是人氣必敗款，中秋節必吃，許多來台觀光客也推薦！(MENU美食誌等著放假呀呀呀呀提供)

漢坊餅藝

全台門市

三大堅持自製餡料餅皮，低油低糖低鹽，無添加人工香精，推薦金沙月餅、綠豆月餅及綠豆椪，內餡細緻入口鬆軟綿密，很有層次！禮盒精緻大方送禮很推薦。(MENU美食誌魚魚小遊食提供)

皇樓

全台門市

東方美設計，沈穩典雅大方充滿中式氣息，禮盒款式很喜慶，推薦北海道蓮蓉口味、抹茶流沙、棗泥核桃口味。口味偏甜，搭配茶飲很剛好！(MENU美食誌維德日常提供)

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中秋節 美食誌 鳳梨酥

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