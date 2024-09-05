聽新聞
test
0:00 / 0:00

開幕8折、免費送和牛！乾杯「黑毛屋本家」插旗嘉義

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店設有15座水族箱，提供多種海鮮品項。。圖／乾杯提供
黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店設有15座水族箱，提供多種海鮮品項。。圖／乾杯提供

秋天的腳步越來越近，也即將迎來火鍋的季節。乾杯集團即日起於嘉義耐斯王子大飯店，開設鍋物餐廳「黑毛屋本家」，也是該品牌唯一供應多元海鮮料理的分店，並有開幕8折、多人同行送肉盤等限時優惠。另外在全台已有超過20間分店的「嗑肉石鍋」，繼近期開設高雄小港店後，也預告將再連開頭份店、沙鹿店，拓大品牌版圖。

乾杯集團旗下的「黑毛屋本家」，即日起正式進駐嘉義耐斯王子大飯店，共計設有53席次，同樣提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋等日式鄉土鍋物個人套餐，可依喜好搭配A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、雲林產黑羽土雞、澳洲和牛牛小腸等嚴選肉品。除此之外，嘉義耐斯王子店還設有15個水族箱，供應活龍虎斑魚、三大名蟹、西澳龍蝦、厚岸生蠔等海鮮，不僅可以入鍋烹煮，也可製成生魚片、串炸、煮付等日式料理，為唯一供應多元海鮮料理的分店。

為歡慶開幕，「黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店」推出開幕慶，9月8日前，全面享8折優惠。9月9日至9月30日推出「揪團加肉禮」，雙人同行贈送「美國盤克夏黑豚」、4人同行贈送「特選日本和牛」，價值560元。水族間海鮮料理還享有9折優惠。

目前在全台已有超過20間分店的「嗑肉石鍋」，自2017年創立，標榜以平實的價格，提供多樣化的特色鍋物。湯頭就有柴魚昆布湯底、老薑煽麻油湯底、泰式酸辣、芋頭米粉、川味麻辣等十餘種選擇，更有獨家的「玄米抹茶湯底」，帶來豐富的變化。店內並提供沙朗牛、澳洲9+級雪藏和牛等多種肉品，更以浮誇的「肉瀑布」型態，提供有份量十足的套餐組合。此外，店內還有無限供應的「自助吧」，提供四十餘種的火鍋配料、時蔬、飲品、飯麵主食。

除了現有的門市之外，嗑肉石鍋在8月30日於高雄小港開設門市，接下來也將於9月12日開設「頭份店」、9月20日開設「沙鹿店」，一個月連開3間分店。業者也預告，將針對新店推出專屬開幕優惠。

嗑肉石鍋設有自助吧，可供顧客無限取用。記者陳睿中／攝影
嗑肉石鍋設有自助吧，可供顧客無限取用。記者陳睿中／攝影
「黑毛屋本家」提供多樣化的日式鍋物。圖／乾杯提供
「黑毛屋本家」提供多樣化的日式鍋物。圖／乾杯提供
黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店提供有多元海鮮料理，可享受刺身、涮煮、煮付、串炸等不同內容。圖／乾杯提供
黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店提供有多元海鮮料理，可享受刺身、涮煮、煮付、串炸等不同內容。圖／乾杯提供
嗑肉石鍋的「瀑布肉盤」，帶來份量十足的享受。記者陳睿中／攝影
嗑肉石鍋的「瀑布肉盤」，帶來份量十足的享受。記者陳睿中／攝影
嗑肉石鍋提供「芋頭米粉」等十餘種湯頭選擇。記者陳睿中／攝影
嗑肉石鍋提供「芋頭米粉」等十餘種湯頭選擇。記者陳睿中／攝影

嘉義 料理 海鮮

延伸閱讀

嘉義貿易商誤信網路股票被詐逾5千萬 3車手收押

台南婦嘉義看煙火往返連偷2機車代步 遭警查獲送辦

樂軒旗艦店升級了！14道「和牛套餐」可以「付日圓」

賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

相關新聞

開幕8折、免費送和牛！乾杯「黑毛屋本家」插旗嘉義

秋天的腳步越來越近，也即將迎來火鍋的季節。乾杯集團即日起於嘉義耐斯王子大飯店，開設鍋物餐廳「黑毛屋本家」，也是該品牌唯一...

高CP值無菜單鐵板燒再升級 樂葵全新秋季菜單登場

時序入秋，全台共有3家分店的高CP值無菜單料理樂葵法式鐵板燒，自9月5日至11月30日推出全新秋季菜單。除延續一次吃到生...

普契尼歌劇原點 《瑪儂．雷斯考》展現義大利絕望激情

普契尼成名歌劇《瑪儂．雷斯考》在台已15年沒演，今年適逢他逝世百年，衛武營國家藝文中心特別推出此年度旗艦歌劇，和東歐斯洛...

辻利茶舗「買1送1」又來了！全新「抹茶千層蛋塔」開賣

擁有百年歷史的「辻利茶舗」，自9月5日起將於台中中友推出限時快閃活動，可享「買辻利濃茶卷送辻利拿鐵」、「買辻利拿鐵送辻利...

在歷史建築喝下午茶！時尚系吐司「PILLO」插旗大稻埕

自網路電商起家的溫熟成吐司品牌「PILLO」，將於9月6日於台北大稻埕的歷史建築「大千百貨」內，開設首間實體概念店。除了...

AFC高吸收保健品9月上市 套組加贈WHOSMiNG聯名水瓶

日本唯一上市上櫃保健品製造「AFC」聯手近200年藥廠製造「本草製藥」和「日本預防研究所與日本大學產學」合作開發，以製藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。