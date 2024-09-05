開幕8折、免費送和牛！乾杯「黑毛屋本家」插旗嘉義

秋天的腳步越來越近，也即將迎來火鍋的季節。乾杯集團即日起於嘉義耐斯王子大飯店，開設鍋物餐廳「黑毛屋本家」，也是該品牌唯一供應多元海鮮料理的分店，並有開幕8折、多人同行送肉盤等限時優惠。另外在全台已有超過20間分店的「嗑肉石鍋」，繼近期開設高雄小港店後，也預告將再連開頭份店、沙鹿店，拓大品牌版圖。

乾杯集團旗下的「黑毛屋本家」，即日起正式進駐嘉義耐斯王子大飯店，共計設有53席次，同樣提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋等日式鄉土鍋物個人套餐，可依喜好搭配A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、雲林產黑羽土雞、澳洲和牛牛小腸等嚴選肉品。除此之外，嘉義耐斯王子店還設有15個水族箱，供應活龍虎斑魚、三大名蟹、西澳龍蝦、厚岸生蠔等海鮮，不僅可以入鍋烹煮，也可製成生魚片、串炸、煮付等日式料理，為唯一供應多元海鮮料理的分店。

為歡慶開幕，「黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店」推出開幕慶，9月8日前，全面享8折優惠。9月9日至9月30日推出「揪團加肉禮」，雙人同行贈送「美國盤克夏黑豚」、4人同行贈送「特選日本和牛」，價值560元。水族間海鮮料理還享有9折優惠。

目前在全台已有超過20間分店的「嗑肉石鍋」，自2017年創立，標榜以平實的價格，提供多樣化的特色鍋物。湯頭就有柴魚昆布湯底、老薑煽麻油湯底、泰式酸辣、芋頭米粉、川味麻辣等十餘種選擇，更有獨家的「玄米抹茶湯底」，帶來豐富的變化。店內並提供沙朗牛、澳洲9+級雪藏和牛等多種肉品，更以浮誇的「肉瀑布」型態，提供有份量十足的套餐組合。此外，店內還有無限供應的「自助吧」，提供四十餘種的火鍋配料、時蔬、飲品、飯麵主食。