高CP值無菜單鐵板燒再升級 樂葵全新秋季菜單登場

時序入秋，全台共有3家分店的高CP值無菜單料理樂葵法式鐵板燒，自9月5日至11月30日推出全新秋季菜單。除延續一次吃到生蠔、干貝、活鮑、龍蝦、牛小排等7大夢幻食材優勢外，更引入比目魚、烏魚子、豆類、南瓜和秋栗等象徵秋日的風味元素，除經典菜色外，更以5道新菜呈現出秋季繽紛。

「北海道干貝金沙南瓜湯」則採用法式濃湯基底，結合蛤蜊和雞骨的濃郁精華，炙燒干貝的香脆與南瓜慕斯的細緻甜美，點綴上杏仁片的酥脆，層次豐富，香氣四溢。「豆酥比目魚佐味噌豆乳醬」使用深海無污染的格陵蘭大比目魚，魚皮酥香、肉質入口即化，以法式技法將味噌豆奶醬汁調製得細膩柔滑，洋溢日式風情。「烏魚子凱薩沙拉」讓烏魚子與帕達諾起司的醇厚融合，產生更豐富的層次，為大家所熟悉的凱薩沙拉增添新的表情。

「加勒比海龍蝦番茄紅咖哩奶油醬」融合了南洋紅咖哩的辛香與奶油的柔滑，搭配海苔粉增添的鮮味，激盪出讓人耳目一新的味蕾感受。「金秋栗蒙布朗火焰蘭姆酒」則以蜜漬栗子為基底，佐以地瓜泥內餡，經蘭姆酒炙燒後，栗子的香氣在空氣中縈繞，與濃郁奶油結合，甜而不膩。