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普契尼歌劇原點 《瑪儂．雷斯考》展現義大利絕望激情

聯合報／ 記者何定照／即時報導
普契尼成名歌劇《瑪儂．雷斯考》在舞台與服裝上盡力重現劇本中18世紀場景風貌，包括法國繁華的城市場景、金碧輝煌的洛可可時期豪宅，也有繁忙碼頭、荒涼孤寂的美洲沙漠。圖／Tiberiu Marta攝影，衛武營國家藝術文化中心提供
普契尼成名歌劇《瑪儂．雷斯考》在舞台與服裝上盡力重現劇本中18世紀場景風貌，包括法國繁華的城市場景、金碧輝煌的洛可可時期豪宅，也有繁忙碼頭、荒涼孤寂的美洲沙漠。圖／Tiberiu Marta攝影，衛武營國家藝術文化中心提供

普契尼成名歌劇《瑪儂．雷斯考》在台已15年沒演，今年適逢他逝世百年，衛武營國家藝文中心特別推出此年度旗艦歌劇，和東歐斯洛維尼亞國家劇院、南美百年歌劇重鎮阿根廷哥倫布劇院共製，盡力重現劇本中18世紀的法國繁華城市、金碧輝煌的洛可可豪宅、荒涼孤寂的美洲沙漠，堪稱聽覺視覺極致饗宴。

衛武營藝術總監簡文彬表示，《瑪儂．雷斯考》當年讓普契尼一舉成名，此後他彷彿找到成功DNA，陸續寫出多部大受歡迎的經典如《杜蘭朵》、《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》等。衛武營為在大師逝世百年表達致敬之意，以跨國旗艦共製規格在高雄首次推出《瑪儂．雷斯考》，讓台灣觀眾欣賞普契尼風格的原點。

衛武營指出，在普契尼前，就經有法國作曲家馬斯內以同樣故事譜寫出歌劇《瑪儂》且大獲成功，普契尼要如何超越馬斯內，是極大挑戰。最後普契尼版的《瑪儂．雷斯考》腳本，由3位以上作者前後花了3年才寫成，刻意避開馬斯內寫過的場景，用音樂強化每個場景的戲劇張力，讓主角瑪儂變得更成熟也更具渲染力，充滿當時義大利寫實主義歌劇獨有的沸騰熱血。

普契尼當時還說，馬斯內是以法國人的方式感受瑪儂，音樂裡充滿香粉和小步舞曲；他則要以義大利人的方式去感受瑪儂，充滿絕望的激情。

該劇由出身歌劇世家的義大利導演馬埃斯特里尼執導，無論服裝、布景都詳細考究故事發生時代背景設計製作，完整復刻當時環境氛圍，2023年在斯洛維尼亞國家劇院5月首演大獲好評，今年2月於該劇院重演。

該製作搬到台灣，也在舞台與服裝上盡力重現劇本中18世紀場景風貌，包括法國繁華的城市場景、金碧輝煌的洛可可時期豪宅，也有繁忙碼頭、荒涼孤寂的美洲沙漠。

該劇還將影片與動畫都融入舞台背景，舞台設計運用兩面寬6米、高10米相互映射的巨大鏡牆，藉著高聳的背景台車與橫亙舞台的空橋，以及地面精巧如真的地板布景等，營造電影般動態場景。

特別的是，為因應衛武營較大的歌劇舞台尺度，舞台還擴增空橋與地板布景尺寸，對演前裝台或是演出換景都是巨大挑戰。部分場景換幕工程更是繁複，需時甚至近10分鐘。

在服裝部分，該劇也充分考究18世紀法國風格，富人服裝造型保有洛可可時期鮮豔色彩、大量摺邊、緞帶蕾絲，戴著撲著粉的白色假髮，腳踩高跟鞋；平民與農民遵循法國大革命時期風格，使用簡單樸素的棉料；學生戴三角帽，身穿帶有縫飾的灰色天鵝絨服裝；軍人穿結合法國藍、白、紅色的軍裝。整場視覺表現盛大又細膩。

《瑪儂．雷斯考》由簡文彬指揮長榮交響樂團，以及國內外知名聲樂家、微行星聲樂藝術工房等逾230位人員共同演出，9月5日至8日在衛武營歌劇院全台獨家呈現。

義大利歌劇巨擘普契尼與法國作曲家馬斯內詮釋主角為瑪儂的同樣故事，曾說馬斯內的瑪儂充滿香粉和小步舞曲，他的版本則充滿絕望的激情。圖為《瑪儂．雷斯考》斯洛維尼亞首演劇照。圖／Tiberiu Marta攝影，衛武營國家藝術文化中心提供
義大利歌劇巨擘普契尼與法國作曲家馬斯內詮釋主角為瑪儂的同樣故事，曾說馬斯內的瑪儂充滿香粉和小步舞曲，他的版本則充滿絕望的激情。圖為《瑪儂．雷斯考》斯洛維尼亞首演劇照。圖／Tiberiu Marta攝影，衛武營國家藝術文化中心提供

法國 舞台 衛武營

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