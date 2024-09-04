普契尼歌劇原點 《瑪儂．雷斯考》展現義大利絕望激情

普契尼成名歌劇《瑪儂．雷斯考》在台已15年沒演，今年適逢他逝世百年，衛武營國家藝文中心特別推出此年度旗艦歌劇，和東歐斯洛維尼亞國家劇院、南美百年歌劇重鎮阿根廷哥倫布劇院共製，盡力重現劇本中18世紀的法國繁華城市、金碧輝煌的洛可可豪宅、荒涼孤寂的美洲沙漠，堪稱聽覺視覺極致饗宴。

衛武營藝術總監簡文彬表示，《瑪儂．雷斯考》當年讓普契尼一舉成名，此後他彷彿找到成功DNA，陸續寫出多部大受歡迎的經典如《杜蘭朵》、《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》等。衛武營為在大師逝世百年表達致敬之意，以跨國旗艦共製規格在高雄首次推出《瑪儂．雷斯考》，讓台灣觀眾欣賞普契尼風格的原點。

衛武營指出，在普契尼前，就經有法國作曲家馬斯內以同樣故事譜寫出歌劇《瑪儂》且大獲成功，普契尼要如何超越馬斯內，是極大挑戰。最後普契尼版的《瑪儂．雷斯考》腳本，由3位以上作者前後花了3年才寫成，刻意避開馬斯內寫過的場景，用音樂強化每個場景的戲劇張力，讓主角瑪儂變得更成熟也更具渲染力，充滿當時義大利寫實主義歌劇獨有的沸騰熱血。

普契尼當時還說，馬斯內是以法國人的方式感受瑪儂，音樂裡充滿香粉和小步舞曲；他則要以義大利人的方式去感受瑪儂，充滿絕望的激情。

該劇由出身歌劇世家的義大利導演馬埃斯特里尼執導，無論服裝、布景都詳細考究故事發生時代背景設計製作，完整復刻當時環境氛圍，2023年在斯洛維尼亞國家劇院5月首演大獲好評，今年2月於該劇院重演。

該製作搬到台灣，也在舞台與服裝上盡力重現劇本中18世紀場景風貌，包括法國繁華的城市場景、金碧輝煌的洛可可時期豪宅，也有繁忙碼頭、荒涼孤寂的美洲沙漠。

該劇還將影片與動畫都融入舞台背景，舞台設計運用兩面寬6米、高10米相互映射的巨大鏡牆，藉著高聳的背景台車與橫亙舞台的空橋，以及地面精巧如真的地板布景等，營造電影般動態場景。

特別的是，為因應衛武營較大的歌劇舞台尺度，舞台還擴增空橋與地板布景尺寸，對演前裝台或是演出換景都是巨大挑戰。部分場景換幕工程更是繁複，需時甚至近10分鐘。

在服裝部分，該劇也充分考究18世紀法國風格，富人服裝造型保有洛可可時期鮮豔色彩、大量摺邊、緞帶蕾絲，戴著撲著粉的白色假髮，腳踩高跟鞋；平民與農民遵循法國大革命時期風格，使用簡單樸素的棉料；學生戴三角帽，身穿帶有縫飾的灰色天鵝絨服裝；軍人穿結合法國藍、白、紅色的軍裝。整場視覺表現盛大又細膩。