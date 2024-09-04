辻利茶舗「買1送1」又來了！全新「抹茶千層蛋塔」開賣

擁有百年歷史的「辻利茶舗」，自9月5日起將於台中中友推出限時快閃活動，可享「買辻利濃茶卷送辻利拿鐵」、「買辻利拿鐵送辻利霜淇淋」等不同的買1送1優惠，另外還有全新「柚見蕨餅飲」、「秋日柚見抹茶套餐」登場。30年的「RIVON禮坊」則於台北誠品生活南西打造快閃店，除了提供多樣明星產品，完成打卡任務，還可兌換「法式奶油雪茄捲2入組」。

辻利茶舗自9月12日起，於遠百信義A13獨家推出全新「柚見蕨餅飲」，在傳統的日式蕨餅中，添加柚子果皮與果肉，帶來清新的風味，共有「柚見蕨餅煎茶(冷)」、「柚見蕨餅焙茶(冷)」，以及「柚見蕨餅抹茶拿鐵(冷)」和「柚見蕨餅焙茶拿鐵(冷)」，每杯120～155元。此外還有「秋日柚見抹茶套餐」，內含指定自選飲品1杯，還有冰涼的柚見蕨餅、抹茶極韻聲巧克力，以及茶碗造型的贅沢抹茶茗菓酥，每套275元。其中「贅沢抹茶茗菓酥」將鳳梨酥與抹茶巧妙結合，添加上等宇治抹茶「丸倉」，還有使用石臼研磨的「碾茶」，帶來豐富的茶香與層次。

辻利茶舗也將於9月5日至9月22日期間快閃進駐台中中友百貨，獨家推出新品「抹茶千層蛋塔」將千層蛋塔加入細緻的抹茶內餡，原價220元，快閃價195元。另外還有「柚見蕨餅抹茶拿鐵(冷)」等商品限時登場。9月5日至9月8日，購買「辻利濃茶卷」，即可免費獲得「辻利拿鐵」，原價295元，優惠價150元。9月12日購買「辻利拿鐵」即贈送「辻利霜淇淋」，原價255元，優惠價145元，每人均限購1組，每日限量20組。