法國名莊百搭白酒上架 橡木桶洋酒質感中秋禮盒登場

中秋歡聚，少不了美酒相伴。迎接中秋佳節，國內酒類零售通路龍頭橡木桶洋酒，特別全新導入法國木桐嘉棣（Mouton Cadet）酒莊新推出的「木桐嘉棣白葡萄酒Nathan版」（建議售價890元），將是橫掃餐桌、搭餐萬用的殺手級酒款，為年輕族群帶來清新、精緻和愉悅的體驗。

傳奇莊主寶龍菲力浦男爵（Baron Philip Rothschild）親自規劃的法國波爾多五大酒莊之一「木桐堡」（Château Mouton Rothschild），深受世界各地貴族名仕的喜愛，就連法王路易十四、藝術家畢卡索都是其忠實擁護者。最足以代表木桐堡的酒莊，非1930年於波爾多梅鐸區問世的木桐嘉棣莫屬，承襲的不僅是一級莊園的極致工藝與出色酒質，更完整發揮木桐堡馳名的藝術氣息。

「此款酒是由男爵的曾孫Nathan與釀酒師共同開發，新鮮撲鼻的柑橘香中伴有白花的芬芳，果香率直、酸度伶俐、輕盈優雅，其風格靈感源自法國西海岸的典型生活方式——新鮮、美食和愉快的愜意生活。」橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「搭配雞肉、魚肉料理，清爽沙拉享用再契合不過，是最適合熱天的典型開胃酒。」

此外，橡木桶洋酒更陸續推出世界各國的精美禮盒，有一流限量威士忌、香檳、葡萄酒等多樣選擇。袁德珮表示：「中秋檔期是僅次於春節的送禮旺季，雖說近年受烏俄戰爭、國際貿易戰與氣候衝擊，導致全球產業供量有限，橡木桶洋酒仍超前部屬為消費者提前備貨，讓酒迷們盡情享受佳節歡慶氛圍。」

今年的秋節禮盒款款精彩，包括英國皇室御用、伊莉莎白女王欽點最愛的「法國蘭頌玫瑰香檳 0.75L水果市集彩繪限量版」、「木桐嘉棣精選典藏雙入木盒」、「英國勞德15年雪莉蘇格蘭威士忌700ml 40％（錢錢龍來版）」、「天頂蘭姆PX雙桶裝32年單一麥芽愛爾蘭威士忌46％ 0.7L」、「法國卡維精釀龍年紀念禮盒」等，都是內行酒友的心頭好。

迎接中秋佳節，橡木桶洋酒即日起至9月17日連續14天，全國門市特別延長營業時間，自早上9點30分到晚上10點。更多酒款資訊及活動特價詳情，請上橡木桶洋酒官網（www.drinks.com）。

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