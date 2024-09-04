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法國名莊百搭白酒上架 橡木桶洋酒質感中秋禮盒登場

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
法國蘭頌玫瑰香檳 0.75L水果市集彩繪限量版。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
法國蘭頌玫瑰香檳 0.75L水果市集彩繪限量版。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋歡聚，少不了美酒相伴。迎接中秋佳節，國內酒類零售通路龍頭橡木桶洋酒，特別全新導入法國木桐嘉棣（Mouton Cadet）酒莊新推出的「木桐嘉棣白葡萄酒Nathan版」（建議售價890元），將是橫掃餐桌、搭餐萬用的殺手級酒款，為年輕族群帶來清新、精緻和愉悅的體驗。

傳奇莊主寶龍菲力浦男爵（Baron Philip Rothschild）親自規劃的法國波爾多五大酒莊之一「木桐堡」（Château Mouton Rothschild），深受世界各地貴族名仕的喜愛，就連法王路易十四、藝術家畢卡索都是其忠實擁護者。最足以代表木桐堡的酒莊，非1930年於波爾多梅鐸區問世的木桐嘉棣莫屬，承襲的不僅是一級莊園的極致工藝與出色酒質，更完整發揮木桐堡馳名的藝術氣息。

「此款酒是由男爵的曾孫Nathan與釀酒師共同開發，新鮮撲鼻的柑橘香中伴有白花的芬芳，果香率直、酸度伶俐、輕盈優雅，其風格靈感源自法國西海岸的典型生活方式——新鮮、美食和愉快的愜意生活。」橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「搭配雞肉、魚肉料理，清爽沙拉享用再契合不過，是最適合熱天的典型開胃酒。」

此外，橡木桶洋酒更陸續推出世界各國的精美禮盒，有一流限量威士忌、香檳、葡萄酒等多樣選擇。袁德珮表示：「中秋檔期是僅次於春節的送禮旺季，雖說近年受烏俄戰爭、國際貿易戰與氣候衝擊，導致全球產業供量有限，橡木桶洋酒仍超前部屬為消費者提前備貨，讓酒迷們盡情享受佳節歡慶氛圍。」

今年的秋節禮盒款款精彩，包括英國皇室御用、伊莉莎白女王欽點最愛的「法國蘭頌玫瑰香檳 0.75L水果市集彩繪限量版」、「木桐嘉棣精選典藏雙入木盒」、「英國勞德15年雪莉蘇格蘭威士忌700ml 40％（錢錢龍來版）」、「天頂蘭姆PX雙桶裝32年單一麥芽愛爾蘭威士忌46％ 0.7L」、「法國卡維精釀龍年紀念禮盒」等，都是內行酒友的心頭好。

迎接中秋佳節，橡木桶洋酒即日起至9月17日連續14天，全國門市特別延長營業時間，自早上9點30分到晚上10點。更多酒款資訊及活動特價詳情，請上橡木桶洋酒官網（www.drinks.com）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天頂蘭姆PX雙桶裝32年單一麥芽愛爾蘭威士忌0.7L。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
天頂蘭姆PX雙桶裝32年單一麥芽愛爾蘭威士忌0.7L。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒總經理袁德珮，看好中秋檔期買氣。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒總經理袁德珮，看好中秋檔期買氣。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
木桐嘉棣白葡萄酒Nathan版，建議售價890元。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
木桐嘉棣白葡萄酒Nathan版，建議售價890元。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
法國卡維精釀龍年紀念禮盒。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
法國卡維精釀龍年紀念禮盒。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國勞德15年雪莉蘇格蘭威士忌0.7L錢錢龍來版，酒精濃度40％。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國勞德15年雪莉蘇格蘭威士忌0.7L錢錢龍來版，酒精濃度40％。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋 法國 葡萄酒

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