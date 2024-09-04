在歷史建築喝下午茶！時尚系吐司「PILLO」插旗大稻埕

自網路電商起家的溫熟成吐司品牌「PILLO」，將於9月6日於台北大稻埕的歷史建築「大千百貨」內，開設首間實體概念店。除了提供招牌的5種特色吐司之外，還有烏金蔥乳酪溫熟成吐司、肉鬆玉米花塩吐司等品項，另還有聯名「Lab Man Mano慢慢弄‧乳酪坊」的3款特色餐點，帶來吐司的不同面貌。

「PILLO」自2023年5月成立，標榜透過獨家技術，將高含水量的麵團混合隔夜中種麵團，打造出口感如枕頭般富有彈性的新品種吐司，包括有「極簡溫熟成吐司」、「大蒜起司丁」、「黑醋栗乳酪」、「黑沙芝麻乳酪」、「青醬炒野菇」等5種口味，每顆65～85元起。在2023年11月時，PILLO曾與知名花藝家Miki Wei Studio聯名，限時打造「花藝烘焙快閃店」。

即將正式開幕的PILLO實體概念店，店址位於大千百貨舊址。此棟建築在日治時期曾為總督府專賣局的菸草倉庫平房，後來改建為亞細亞旅館。1970年時，更成為全台灣最時髦的「大千百貨」，並在2005年被登錄為歷史建築。此次PILLO進駐，由office m-sa、KIMU柒木設計、Miki Wei Studio共同打造空間，可見到具有老件家具概念的燈具與家具、季節花藝等元素，妝點出歲月與時代氣氛。

實體店除了延續供應5款招牌吐司之外，並提供多道從吐司延伸而成的料理。「烏金蔥乳酪溫熟成吐司」使用青蔥溫熟成吐司，搭配迪化街烏魚子、青蔥奶油乳酪與蘋果丁，將經典台味化身為鹹香回甘的滋味，每份250元。「肉鬆玉米花塩吐司」選用醬油鹽味吐司搭配焦化奶油玉米醬，並以雞肉鬆、煙燻培根點綴，每份230元。至於「無花果榛果奶油布里歐」以布里歐為基底，搭配香草榛果醬、威士忌鮮奶油，還有新鮮無花果、櫻桃、綠葡萄等配料，再以巴薩米克醋提昇風味，每份240元。

PILLO實體概念店同時也與慢慢弄乳酪坊合作，攜手打造3款聯名餐點。「慢慢弄粉紅雞肉醬吐司盒」以「棺材板」為靈感，將挖成盒狀的吐司中倒入特製粉紅醬，並鋪上慢慢弄的莫扎瑞拉起司炙燒，每份260元。另外還有「Carrozza水果馬車三明治」、「經典溫熟成吐司奶油盤」等不同選擇。同時店內還提供「芭樂美式咖啡」、「米香拿鐵」、「沙琪瑪阿芙佳朵」等特色飲品，帶來豐富的餐飲體驗。

【PILLO bakery & cafe】 地址：台北市大同區延平北路二段11號 電話：02-2555-1311