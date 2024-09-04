AFC高吸收保健品9月上市 套組加贈WHOSMiNG聯名水瓶

日本唯一上市上櫃保健品製造「AFC」聯手近200年藥廠製造「本草製藥」和「日本預防研究所與日本大學產學」合作開發，以製藥等級高規格製造保健食品。繼2021年首度邀請台灣設計師馮宇為產品「視倍金盞花萃取葉黃素」升級包裝設計，與插畫家WHOSMiNG設計攜帶方便AFC專屬藥盒；「AFC」今年再度合作推出「速攻維生素C1000」與「速攻EX超吸收薑黃C+包接體Q10」兩款重點保健品，9月正式於官網開始販售，3入組另有優惠價，並加贈容量300毫升的「AFC x WHOSMiNG限量聯名」夏日慵懶泳池派對兔輕水瓶。

AFC台灣區總經理廖昱喬表示：「此次推出的『速攻維生素C1000』與『速攻EX超吸收薑黃C+包接體Q10』，利用多項專利技術來達到比市面上相似產品更高濃度、高吸收率、長效緩釋。『雙C療癒法』——早餐後補充C1000、午餐後補充CQ10，為普遍現代人營養攝取不均衡，以及人體無法自行合成特定營養素的情況下，提供完美的解決方案。」

AFC選材最高品質原料，利用Hyper-Tech 高吸收新技術，加上使用特殊製程來精煉分子、應用特殊的塗層，使這些分子更容易被吸收，並且比正常狀態下的濃度高出數倍。利用奈米微脂體粒包覆技術、油脂塗層包覆技術、緩釋型植物性膠囊，來解決改善維生素容易流失或被破壞，維持12小時內在腸道的一定濃度，在不同時間釋放營養素達到緩釋長效吸收。

延續「視倍金盞花萃取葉黃素」的設計風格，IF OFFICE創辦人馮宇此次以精準的產品關鍵字、簡潔大膽的排版為視覺溝通策略重點，再透過特殊色與符號，感受瓶身設計展現『快樂Ｃ位』的活力感。馮宇說：「希望以這樣的記憶點，讓大家留下深刻的視覺印象。」