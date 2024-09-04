聯名系列表現亮眼 UNIQLO邀來她做創意總監

英國設計師Clare Waight Keller與UNIQLO自2023年展開的合作關係，現在彼此關係更進一步緊密，UNIQLO正式宣布Clare Waight Keller擔任品牌創意總監。

Clare Waight Keller掌舵過Givenchy、Chloé等時尚品牌，她從2023年9月開始擔任UNIQLO：C女裝聯名系列設計師，在延續UNIQLO : C聯名系列職務同時，自2024年秋冬起，Clare也將負責UNIQLO男女裝主線系列的商品設計。

而Clare Waight Keller操刀的UNIQLO : C 2024秋冬系列，這季整體設計呈現出高級的鬆弛感，以及首度推出男裝系列，在正式上市前就獲得許多好評，將於9月6日正式上市，

迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正指出，Clare Waight Keller不僅具備卓越的原創性與豐富多元的工作經歷，我對於她從未忘記從消費者的角度思考並打造出恰如其分的設計感到印象深刻。相信在她帶領之下，UNIQLO能夠將LifeWear極致日常服的理念更加提升，進而創造出讓我們顧客更加滿意的服裝。

迅銷集團資深執行董事兼UNIQLO全球研發中心總監勝田幸宏談到Clare Waight Keller在UNIQLO : C聯名系列的亮眼表現，認為她是世界上少數能夠兼顧創意和商業讓其達到完美平衡的設計師之一。

UNIQLO創意總監Clare Waight Keller表示，在過去兩年與UNIQLO的合作中，我驚豔品牌的創新能力和卓越的服裝品質。在與團隊的合作中，對於品牌及其所正在創造的未來，我深受吸引且沉浸其中。能夠參與並成為推動LifeWear進化的一員，我感到十分興奮跟莫大榮幸。