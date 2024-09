麗晶之夜含金量驚人！170位年度消費千萬貴客駕到

頂級VIP的熟客經營是各大商場、精品較勁的一部分,麗晶精品超級VIP最喜愛的活動之一「麗晶之夜」今年回歸晚宴型態,今晚於晶華酒店三樓宴會廳舉辦,邀請170位貴客參與,年度消費破千萬是拿到晚宴入場票的基本門檻,當中前十名賓客甚至年度消費破億,含金量驚人。

今年麗晶之夜「永續」是一大主軸,宴會以「FOREST OF FLOWERS」為主題,運用270度光雕投影創造出沈浸式的大自然空間,藉此減少一次性印刷輸出的浪費,麗晶精品也為貴客端上「綠色美饌」,由台灣、泰國、菲律賓、新加坡四位「亞洲50大最佳永續餐廳Sustainable Restaurant Award at Asia's 50 Best Restaurants」得主八手聯彈,同時晚宴也集結BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO THE ART JEWEL與HARRY WINSTON五家國際珠寶品牌,呈獻全台獨家話題珠寶,帶來總價高達4.5億的珠寶腕表大秀,讓賓客享受被美食、美麗事物環繞的盛宴。

在2022最佳永續餐廳台灣MUME主廚林泉的促成之下,麗晶之夜邀請到蟬聯3年米其林綠星、米其林一星及2024最佳永續餐廳的泰國曼谷Haoma餐廳主廚Deepanker Khosla、受到2023最佳永續餐廳及數年獲得亞洲50大餐廳榮耀肯定的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳主廚Jordy Navarra,以及連續8年榮獲米其林一星的2021最佳永續餐廳大獎得主的新加坡Labyrinth餐廳主廚Han Liguang。四位主廚攜手以創新、永續、美味為主題,將各自的特色料理與台灣在地食材融合,每一道菜品除了有美味驚喜,更有主廚們在永續料理的心意呈現。除了麗晶之夜,Haoma、Toyo Eatery、Labyrinth三家餐廳主廚也將於9月5日、6日在晶華二樓Robin’s Grill以創新、永續、美味為主題展開「Best of Sustainable Asia」六手聯彈客座餐會。

除了麗晶之夜,即日起至9月17日推出年度優惠大檔「黃金周」,消費滿2萬將回贈5%的餐飲、住宿或精品禮券,消費滿5萬回贈禮提高至8%,滿15萬加贈寶格麗身體乳、25萬贈LADY M經典9吋蛋糕、50萬贈STEFANO RICCI皇家雄鷹香水,首五日滿百萬加贈台北晶華酒店兩天一夜住宿券。活動期間消費金額累積前三名者,可入住占地33坪的名人套房與沐蘭SPA療程券。去年黃金周創下突破10億業績,預計今年黃金周檔期朝5~10%業績成長為目標。

麗晶精品可容納的精品品牌與空間,可能無法與大型購物中心比擬,但麗晶精品卻有獨到的寵客之道,甚至可說是比照AE黑卡規格,來照顧貴賓。晶華酒店董事總經理吳偉正指出,麗晶精品獨特優勢在於有晶華酒店的資源整合,客人想訂館內米其林餐廳或非館內餐廳,透過我們VIP們都可享有優先訂位的服務。其他像是貴賓想辦下午茶、家宴、或是Baby shower派對,都可享受飯店資源。

晶華國際酒店集團營運長吳偉正(圖中)、麗晶精品貴賓服務部總監江淑芬(左二)及麗晶精品招商協理游博同與名模們共同為麗晶之夜揭幕。圖/麗晶精品提供 四位亞洲50大永續餐廳主廚們攜手籌畫麗晶之夜菜色,MUME主廚林泉(右起)、菲律賓Toyo Eatery餐廳主廚Jordy Navarra、新加坡Labyrinth餐廳主廚Han Liguang、泰國Haoma餐廳主廚Deepanker Khosla。圖/麗晶精品提供 今年麗晶之夜運用270度光雕投影創造出沈浸式的大自然空間。圖/麗晶精品提供

另外,每年會帶年度消費破億的超級VIP出國旅行,住宿、行程都安排最頂規等級,整趟行程費用都由麗晶精品埋單。每年的麗晶之夜,也是VIP期待的一天,更會提前詢問有無到達邀約門檻的消費額度。

受出國潮影響,今年精品生意普遍難做,但麗晶精品至今仍維持5%成長,吳偉正解釋「我們的客人不會在意匯差,而是可否拿到想要的商品,選擇在熟悉的店點選購,還能享受尊榮服務。」至於精品旗艦大店幾乎集中在信義商圈或台北101,會不會對麗晶精品帶來搶客壓力?吳偉正說「我們的客人應該不會想在人來人往的空間購物,商品獨特性與空間隱密性是我們VIP重視的。」

麗晶精品指出,這邊平均一位客人消費力可抵信義商圈100位客人的消費,許多精品前幾名客人都出自麗晶,這也是麗晶精品可以爭取品牌資源、拿到獨特商品的關鍵。

麗晶之夜晚宴八手聯彈菜色by Labyrinth,Laksa Siglap實乞納叻沙。記者江佩君/攝影 麗晶之夜晚宴八手聯彈菜色by MUME,Lobster龍蝦‧蘆筍‧禾穀燉飯。記者江佩君/攝影

麗晶精品近一年完成香奈兒擴大、頂級男裝KITON回歸、近日有GIORGIO ARMANI開幕,以及大阪米其林燒鳥市松海外首店fumée、法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ進駐,為餐飲美食添話題。預計明年第二季再迎來頂級腕表ROLEX勞力士進駐B1,為國際精品陣容再添強棒。麗晶精品2023年業績為70億,2024全年目標可望成長5~10%。