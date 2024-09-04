快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

以骨頭為靈感！Tiffany最大膽經典Bone Cuff歡慶50週年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.最新《愛，始於1837 》形象廣告Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.最新《愛，始於1837 》形象廣告Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）發表以愛、工藝與傳承為主題的形象廣告《愛，始於1837 》，致敬Tiffany & Co.傳奇櫥窗設計師吉恩摩爾 （Gene Moore）。系列形象廣告由無數大獎的攝影師兼導演Dan Tobin Smith掌鏡，將這位櫥窗展示設計大師的經典注入現代氣息，透過創意十足的敘事手法，展現出Tiffany & Co.的核心精神「愛」。

這支形象廣告訴說品牌的百年傳承，以充滿戲劇張力的構圖，講述每個系列的創作緣起，今日曝光的全新形象，以Elsa Peretti®經典作品Bone Cuff手環為主角，而今年正是適逢設計師Elsa Peretti與品牌合作屆滿50週年。Bone Cuff手環兼具嬌柔感與雕塑感的造型完美展現Elsa Peretti創新視野，不僅是珠寶史上最重要的指標性創作之一，更獲各大博物館登錄為館藏，並為世界級名人配戴。

Bone Cuff手環問世50餘年來始終魅力不墜，至今依然極具現代感，突破性設計散發柔美韻味，易於配戴，可貼合左右手腕，自然順應身體曲線。全新視覺影像以Gene Moore天馬行空的櫥窗展示為靈感，懸浮空中的向上手勢呼應Elsa在模特兒時期的常見姿勢。新的視覺影像更從此概念延伸為食指托著一隻瓢蟲，致敬傳奇攝影師Hiro（也是Elsa的密友與創意合作者）所拍攝的Bone Cuff手環經典廣告。

為了慶祝Elsa Peretti設計師生涯50週年，Tiffany & Co.在2024年至2025年推出放大造型特別版，在原本經典款的貴重金屬之外，更進一步運用寶石重新演繹，推出包括別出心裁的鑽石鋪鑲Bone Cuff手環等新作。

Tiffany & Co.形象廣告 《愛，始於1837 》Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.形象廣告 《愛，始於1837 》Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Split戒指。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Split戒指。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環與戒指及Split手環。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環與戒指及Split手環。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環與戒指。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環與戒指。圖／蒂芙尼提供
Elsa Peretti®系列Bone Cuff 18K黄金寬版手環，122萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Elsa Peretti®系列Bone Cuff 18K黄金寬版手環，122萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環與Split手環及戒指。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環與Split手環及戒指。圖／蒂芙尼提供
Elsa Peretti®系列18K黄金Split戒指，14萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Elsa Peretti®系列18K黄金Split戒指，14萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff 18K金手環，63萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff 18K金手環，63萬元。圖／蒂芙尼提供
Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，15萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，15萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.形象廣告 《愛，始於1837 》Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.形象廣告 《愛，始於1837 》Elsa Peretti®系列Bone Cuff手環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 廣告 設計師

延伸閱讀

寶格麗全新Tubogas珠寶 將工業化作摩登洗鍊的藝術

走進信義區最有氣質當代藝術空間！Tiffany新光三越A9

悍將9月重點主題日！「寵愛天使」進場送FA小卡盲包

AI加持對焦快狠準！Canon雙旗艦全片幅無反相機EOS R1、EOS R5 Mak II正式登台

相關新聞

AFC高吸收保健品9月上市 套組加贈WHOSMiNG聯名水瓶

日本唯一上市上櫃保健品製造「AFC」聯手近200年藥廠製造「本草製藥」和「日本預防研究所與日本大學產學」合作開發，以製藥...

聯名系列表現亮眼 UNIQLO邀來她做創意總監

英國設計師Clare Waight Keller與UNIQLO自2023年展開的合作關係，現在彼此關係更進一步緊密，UN...

麗晶之夜含金量驚人！170位年度消費千萬貴客駕到

頂級VIP的熟客經營是各大商場、精品較勁的一部分，麗晶精品超級VIP最喜愛的活動之一「麗晶之夜」今年回歸晚宴型態，今晚於...

以骨頭為靈感！Tiffany最大膽經典Bone Cuff歡慶50週年

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）發表以愛、工藝與傳承為主題的形象廣告《愛，始於183...

《克里洛夫Ｘ立陶宛室內樂團》由當代頂尖小提琴家與室內樂團攜世界名曲 首度驚喜來台演出

以驚人的技巧而被譽為當代五位頂尖小提琴家之一的謝爾蓋．克里洛夫（Sergei Krylov）將領軍歐洲樂壇公認最優秀室內樂團之一的立陶宛室內樂團（Lithuanian Chamber Orchestra），攜多首耳熟能詳的經典名曲首度於台灣舉行《克里洛夫Ｘ立陶宛室內樂團》演奏會。udn售票網（https://reurl.cc/VMNMYY）將於9月6日（五）中午12時開放早鳥票優先搶購，邀請古典樂迷一同購票欣賞音樂盛宴。

7-ELEVEN攜手「吉可頌丹麥專門店」推3款新品！還有創意美味「米系列甜點」

為提供消費者更多精品級質感新選擇，7-ELEVEN不斷創新體驗，將高品質的歐式麵包與CITY PRIMA精品咖啡帶入消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。