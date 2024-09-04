以骨頭為靈感！Tiffany最大膽經典Bone Cuff歡慶50週年
美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）發表以愛、工藝與傳承為主題的形象廣告《愛，始於1837 》，致敬Tiffany & Co.傳奇櫥窗設計師吉恩摩爾 （Gene Moore）。系列形象廣告由無數大獎的攝影師兼導演Dan Tobin Smith掌鏡，將這位櫥窗展示設計大師的經典注入現代氣息，透過創意十足的敘事手法，展現出Tiffany & Co.的核心精神「愛」。
這支形象廣告訴說品牌的百年傳承，以充滿戲劇張力的構圖，講述每個系列的創作緣起，今日曝光的全新形象，以Elsa Peretti®經典作品Bone Cuff手環為主角，而今年正是適逢設計師Elsa Peretti與品牌合作屆滿50週年。Bone Cuff手環兼具嬌柔感與雕塑感的造型完美展現Elsa Peretti創新視野，不僅是珠寶史上最重要的指標性創作之一，更獲各大博物館登錄為館藏，並為世界級名人配戴。
Bone Cuff手環問世50餘年來始終魅力不墜，至今依然極具現代感，突破性設計散發柔美韻味，易於配戴，可貼合左右手腕，自然順應身體曲線。全新視覺影像以Gene Moore天馬行空的櫥窗展示為靈感，懸浮空中的向上手勢呼應Elsa在模特兒時期的常見姿勢。新的視覺影像更從此概念延伸為食指托著一隻瓢蟲，致敬傳奇攝影師Hiro（也是Elsa的密友與創意合作者）所拍攝的Bone Cuff手環經典廣告。
為了慶祝Elsa Peretti設計師生涯50週年，Tiffany & Co.在2024年至2025年推出放大造型特別版，在原本經典款的貴重金屬之外，更進一步運用寶石重新演繹，推出包括別出心裁的鑽石鋪鑲Bone Cuff手環等新作。
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