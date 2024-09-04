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7-ELEVEN攜手「吉可頌丹麥專門店」推3款新品！還有創意美味「米系列甜點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手「吉可頌丹麥專門店」合作開發3款新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「吉可頌丹麥專門店」合作開發3款新品。圖／7-ELEVEN提供

為提供消費者更多精品級質感新選擇，7-ELEVEN不斷創新體驗，將高品質的歐式麵包與CITY PRIMA精品咖啡帶入消費者日常。9月4日起攜手台北人氣名店「MyCROissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店」合作開發3款全新商品，搭配新規格小杯8oz精品咖啡，不僅能輕鬆享受由專業烘焙職人監製的歐式麵包，以及衣索比亞花香耶加雪菲帶來的柑橘莓果甜香和白花清新香氣。

7-ELEVEN繼6月烘焙全新獨家品牌「Bellopane貝洛邦」推出4款精緻歐式麵包後，9月4日起7-ELEVEN攜手台北人氣名店「MyCROissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店」合作開發3款全新商品，「榛果巧克力圓可頌」、「奶香布里歐」、「義式番茄乳酪巧巴達」均由法籍主廚監製，涵蓋甜鹹口味，其中「榛果巧克力圓可頌」話題十足，主廚將最自豪的可頌麵包，貼心考量超商客群即食需求，特別製作成圓可頌造型，酥鬆麵包結合滑順香甜的榛果巧克力內餡，口感更厚實、層次豐富。

此外，7-ELEVEN長期支持在地優質農產，為在地米使用量最高的超商業者，今年首次擴大產品結構加入甜品開發，攜手農糧署共同倡議「食米教育」理念，特別選用創意米食競賽中青年得獎作品，以此為創意原型概念開發適合超商客群的「米系列甜點」，推廣在地嚴選好米、吃優質理念。

「紫醉金迷塔」為2022年創意米食競賽中亞軍作品，結合在地大甲芋頭與米穀粉搭配紫糯米內餡、綿密乳酪，3種內餡還能品嘗到帶顆粒的芋泥；「紅舞金韻」則為2023年創意米食大賽亞軍作品，同樣使用在地米穀粉製成鬆軟戚風蛋糕，結合紅茶、金棗果醬等在地農產品，內餡加入Q彈麻糬，讓好米不僅能烹調成鮮食，也能變身成美味甜點。

7-ELEVEN新推出「紅舞金韻」，使用在地米穀粉製成鬆軟戚風蛋糕，結合紅茶、金棗果醬等在地農產品，內餡加入Q彈麻糬，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「紅舞金韻」，使用在地米穀粉製成鬆軟戚風蛋糕，結合紅茶、金棗果醬等在地農產品，內餡加入Q彈麻糬，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手台北人氣名店MyCROissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店合作開發全新商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手台北人氣名店MyCROissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店合作開發全新商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「紫醉金迷塔」，結合在地大甲芋頭與米穀粉搭配紫糯米內餡、綿密乳酪，3種內餡還能品嘗到帶顆粒的芋泥，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「紫醉金迷塔」，結合在地大甲芋頭與米穀粉搭配紫糯米內餡、綿密乳酪，3種內餡還能品嘗到帶顆粒的芋泥，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出美味甜點，搭配CITY PRIMA小杯8oz精品咖啡，更添幸福感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出美味甜點，搭配CITY PRIMA小杯8oz精品咖啡，更添幸福感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出新規格CITY PRIMA小杯8oz精品咖啡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出新規格CITY PRIMA小杯8oz精品咖啡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「吉可頌丹麥專門店」合作開發3款新品，「榛果巧克力圓可頌」（售價55元）、「奶香布里歐」（售價39元）均由法籍主廚監製。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「吉可頌丹麥專門店」合作開發3款新品，「榛果巧克力圓可頌」（售價55元）、「奶香布里歐」（售價39元）均由法籍主廚監製。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA精品咖啡推出8oz小杯規格，以更親民的價格實踐讓精品咖啡生活化目標。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA精品咖啡推出8oz小杯規格，以更親民的價格實踐讓精品咖啡生活化目標。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN開發適合超商客群的「米系列甜點」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN開發適合超商客群的「米系列甜點」。圖／7-ELEVEN提供

超商 麵包

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