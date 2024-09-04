IKEA「BRÄNNBOLL居家電玩遊戲家具系列」首登場！「電競站、充氣躺椅」色彩繽紛又實用

全球目前有高達33億遊戲玩家，電玩遊戲已成為許多人最愛的休閒嗜好之一，玩家除了追求電玩硬體設備的規格，更應該布置一個舒適又便利的居家娛樂空間。IKEA搶攻電玩遊戲市場，全新BRÄNNBOLL居家電玩遊戲家具系列於9月在全台門市登場，根據新世代玩家的多樣需求，採用適合遊憩空間的材質選擇，再以個性化的外觀造型和多功能靈活的設計，打破遊戲與日常生活的界線，讓電玩遊戲家具巧妙融入居家生活，更跳脫傳統電競週邊以黑白灰為主的色調，大膽加入飽和鮮豔色彩，本次共計推出19項產品，包括造型如同甜甜圈般可愛的充氣躺椅、快速變化升級的躺椅、一秒完成收納隱蔽的電競站、能隨身體搖擺沉浸遊戲中的休閒椅等，打造最具氛圍感的居家娛樂空間。

能收納各種遊戲配備的BRÄNNBOLL電競站，遊戲結束時關上櫃門就能瞬間整齊，內部提供一整面的網狀隔板與層架，電腦螢幕則可獨立放置在底部層架，大幅增添桌面空間，另外還設計了超省空間的折疊桌面，在小空間也能靈活運用。BRÄNNBOLL躺椅的附輪設計方便移動，外觀採用亮眼的亮藍色，還能成為家中吸睛的裝飾單品。繽紛色彩搭配甜甜圈外型的BRÄNNBOLL充氣躺椅，內附有一個打氣機，只要7分鐘就能快速充氣完成，輕巧的特性加上拉環，方便移動到任何空間或吊掛收納，表面採用透氣網狀材質，享有完美的舒適感。

BRÄNNBOLL休閒椅不僅外型時尚，其特殊設計能隨著使用者的動作傾斜、擺動或彎曲，帶來幾近真實的遊戲沉浸體驗，椅背設計與人體曲線吻合，提供下背部良好支撐力，加上透氣的網眼布材質，即使長時間遊戲也能保持舒適。BRÄNNBOLL活動邊桌採用帶輪腳設計，不僅方便隨手拿取零食和飲料，還具備桌邊護欄設計，防止食物滑落，可搭配BRÄNNBOLL杯墊，內部特殊的凹槽設計能防止各式碗盤與杯子滑動，輕鬆享受邊吃邊玩的樂趣。

進入虛擬實境就讓BRÄNNBOLL電競地毯助你一臂之力，背面的防滑襯墊設計可將地毯固定在地面上，加上綠色邊緣的縫線，即使身處虛擬世界也能在安全的區域中踩踏，表面像素感的圖案能為房間角落增添一抹酷炫的遊戲氛圍。同樣具有數碼效果的BRÄNNBOLL萬用毯，平時可作為沙發蓋毯裝飾，遊戲時化身成為斗篷，擁有兩個暗鈕扣的設計確保在激烈的遊戲中也不會滑落。

BRÄNNBOLL置物籃配有實用的提把，方便隨身攜帶遊戲配件，當需要額外桌面空間時，只需將提把反向展開成支架，瞬間變身為實用小桌，一物兩用超方便，側邊的小孔預留電線空間，讓收納在內的物品也能方便充電。移動式的遊戲裝備庫還有BRÄNNBOLL層架組附輪腳，中間隔板可隨需求水平或垂直安裝，並搭配可自由調整於兩側的彈力帶、掛鉤和儲物格，井井有條地整理好耳機、手把或平板電腦等遊戲配件。