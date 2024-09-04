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寶格麗全新Tubogas珠寶 將工業化作摩登洗鍊的藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI TUBOGAS系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI TUBOGAS系列珠寶。圖／寶格麗提供

1948年，寶格麗（BVLGARI）首度推出首款Serpenti珠寶腕表。除了從此成為品牌象徵的蛇形圖騰，以此劃時代的Tubogas珠寶技法所打造的金屬環繞表帶，柔韌而極具包覆感，也從此與品牌連結。這項工藝採用20年代用於輸送加壓瓦斯的煤氣管為名，在歐洲工業設計蓬勃發展的進步年代，因其功能性與美感的完美結合而一枝獨秀。到了1970年代，Tubogas技術更進一步確立其文化典範地位，藉由黃K金作品充分展現其多變本質，反映真粹的義大利創意、現代精神與豐富樣貌。

如今，標誌性的技藝在全新系列當中重獲新生。2024年，Bvlgari Tubogas珠寶系列首次亮相，共推出16種全新款式，採用奪目光采的金質鑄造，彰顯純粹的簡約的工業線條，並結合品牌代表性的符碼如彩色寶石、古幣Monete、Serpenti、Parentesi和Bvlgari Bvlgari等經典設計，無論日夜、各種場合均適合配戴，卓越獨特的設計體現原創的前衛精神。

自50年代以來，黃K金始終是寶格麗情有獨鍾的貴金屬材質。在頂級珠寶領域的裝飾藝術風格與鉑金作品大行其道的時代，寶格麗就秉持羅馬珠寶巨匠的開拓精神另闢蹊徑，以呼應義大利景緻的溫暖色調與耀眼光芒的黃K金設計脫穎而出。新作融合Tubogas與黃K金這兩項寶格麗的經典元素，四款手環均由金屬條環繞交錯而成，未經任何焊接，包括黃K金基本款、時尚的三金款，以及一款鑲有現代感十足的耀眼鑽石款式，兼顧舒適度與視覺效果。另有包含中央點綴Tubogas元素的項鍊，以及光滑柔韌的項鍊，亦可選擇素面黃K金或前衛鑽石鉚釘頸鍊款式，以活潑的方式呈現這款靈活柔韌的經典設計。新作中更針對亞洲人的膚色與偏好，推出四款僅於大中華地區及日本獨家販售的玫瑰金款式。

除此之外，亦有手環與項鍊，結合羅馬街道圖案Parentesi經典幾何設計，鑲嵌耀眼的明亮型切割鑽石，向致敬1970年代不拘一格的Tubogas珠寶致敬。被譽為「彩寶大師」的寶格麗，全新Bvlgari Tubogas項鍊更經過微調昇華，中央分別鑲嵌坦桑石、紅碧璽與綠碧璽，搭配不同色調的幾何形狀切割的堅硬寶石鑲嵌及密鑲鑽石，以獨特三角造型彰顯分量感與精緻度。

同時亮相的全新款Bvlgari Bvlgari Tubogas腕表，融合了Tubogas表帶輕盈的管狀設計，以及Monete羅馬錢幣上的圓形銘文，兩大風格特色展現品牌引以為傲的設計與工藝靈魂，選用黃K金、白K金與玫瑰金製成三種光澤色調的靈活表帶，襯托黑色漆面表盤。

Bvlgari Tubogas形象廣告由寶格麗品牌大使森星演繹；Bvlgari Tubogas系列作品亦參與品牌Bvlgari Studio跨越多元平台的最新篇章，在跨域藝術家Antoni Tudisco的想像中，探索傳承創新的無限可能。

寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI TUBOGAS系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI TUBOGAS系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽與綠玉髓鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽與綠玉髓鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列三金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列三金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金坦桑石與綠松石鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金坦桑石與綠松石鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
跨域藝術家Antoni Tudisco為Bvlgari Studio創作的數位形象廣告。圖／寶格麗提供
跨域藝術家Antoni Tudisco為Bvlgari Studio創作的數位形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI TUBOGAS系列珠寶及腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI TUBOGAS系列珠寶及腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
跨域藝術家Antoni Tudisco為Bvlgari Studio創作的數位形象廣告。圖／寶格麗提供
跨域藝術家Antoni Tudisco為Bvlgari Studio創作的數位形象廣告。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列三色金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列三色金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金綠色碧璽與珍珠母貝鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金綠色碧璽與珍珠母貝鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶

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