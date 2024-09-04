寶格麗全新Tubogas珠寶 將工業化作摩登洗鍊的藝術

1948年，寶格麗（BVLGARI）首度推出首款Serpenti珠寶腕表。除了從此成為品牌象徵的蛇形圖騰，以此劃時代的Tubogas珠寶技法所打造的金屬環繞表帶，柔韌而極具包覆感，也從此與品牌連結。這項工藝採用20年代用於輸送加壓瓦斯的煤氣管為名，在歐洲工業設計蓬勃發展的進步年代，因其功能性與美感的完美結合而一枝獨秀。到了1970年代，Tubogas技術更進一步確立其文化典範地位，藉由黃K金作品充分展現其多變本質，反映真粹的義大利創意、現代精神與豐富樣貌。

如今，標誌性的技藝在全新系列當中重獲新生。2024年，Bvlgari Tubogas珠寶系列首次亮相，共推出16種全新款式，採用奪目光采的金質鑄造，彰顯純粹的簡約的工業線條，並結合品牌代表性的符碼如彩色寶石、古幣Monete、Serpenti、Parentesi和Bvlgari Bvlgari等經典設計，無論日夜、各種場合均適合配戴，卓越獨特的設計體現原創的前衛精神。

自50年代以來，黃K金始終是寶格麗情有獨鍾的貴金屬材質。在頂級珠寶領域的裝飾藝術風格與鉑金作品大行其道的時代，寶格麗就秉持羅馬珠寶巨匠的開拓精神另闢蹊徑，以呼應義大利景緻的溫暖色調與耀眼光芒的黃K金設計脫穎而出。新作融合Tubogas與黃K金這兩項寶格麗的經典元素，四款手環均由金屬條環繞交錯而成，未經任何焊接，包括黃K金基本款、時尚的三金款，以及一款鑲有現代感十足的耀眼鑽石款式，兼顧舒適度與視覺效果。另有包含中央點綴Tubogas元素的項鍊，以及光滑柔韌的項鍊，亦可選擇素面黃K金或前衛鑽石鉚釘頸鍊款式，以活潑的方式呈現這款靈活柔韌的經典設計。新作中更針對亞洲人的膚色與偏好，推出四款僅於大中華地區及日本獨家販售的玫瑰金款式。

除此之外，亦有手環與項鍊，結合羅馬街道圖案Parentesi經典幾何設計，鑲嵌耀眼的明亮型切割鑽石，向致敬1970年代不拘一格的Tubogas珠寶致敬。被譽為「彩寶大師」的寶格麗，全新Bvlgari Tubogas項鍊更經過微調昇華，中央分別鑲嵌坦桑石、紅碧璽與綠碧璽，搭配不同色調的幾何形狀切割的堅硬寶石鑲嵌及密鑲鑽石，以獨特三角造型彰顯分量感與精緻度。

同時亮相的全新款Bvlgari Bvlgari Tubogas腕表，融合了Tubogas表帶輕盈的管狀設計，以及Monete羅馬錢幣上的圓形銘文，兩大風格特色展現品牌引以為傲的設計與工藝靈魂，選用黃K金、白K金與玫瑰金製成三種光澤色調的靈活表帶，襯托黑色漆面表盤。