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「寶雅線上買」獨家印花集點開跑！攜插畫家KINGJUN推4款「限量聯名小物」0元免費換
怪美奇異宇宙小生物KINGJUN踏入「寶雅線上買」準備搶攻大家內心奇幻世界！今年POYA寶雅與超人氣台灣插畫藝術家KINGJUN攜手合作，推出「寶雅線上買」獨家聯名印花集點免費換活動，以《UGLY BEAUTY》設計主題，堅持「快樂」創作，用粉嫩繽紛的色系，創造專屬的歡愉宇宙世界，主打快樂、美妝、派對歡樂氛圍，透過IP角色「蠢兔」、「BT」、「病毒花」為主角限量推出4款可愛粉嫩的美妝、生活實用小物，搭配印花最低只要8枚印花＋0元就能直接免費換，活動期間自9月4日至11月5日開跑，全站單筆消費滿200元贈1枚印花、滿400元贈2枚依此類推，集滿點數即可免費兌換，兌換期限至12月3日止。
本次「寶雅線上買」與台灣插畫藝術家KINGJUN攜手推出的4款獨家聯名印花集點小物包括「妝美氣墊粉撲」，柔軟Q彈棉花糖般的觸感，上妝同時也要最可愛，集印花8枚＋0元免費換；「妝變刷具六件組」內含蜜粉刷、腮紅刷、遮瑕刷、眼影刷、暈染刷、眼線刷，日常化妝刷具需求一次到位，還附上超可愛KINGJUN收納袋，就算出門旅遊也方便，集印花20枚＋0元免費換；「妝點立體化妝包」超大容量配上KINGJUN可愛的蠢兔刺繡，收納小物也很實用，集印花15枚＋0元免費換；另外還有「妝點手機短掛繩」，薄荷綠編織繩加上療癒的病毒花吊飾設計，扣環輕鬆調節長度掛在手腕，還附贈超萌蠢兔手機墊片，可愛值爆表，集印花12枚＋0元免費換。上述商品數量有限、換完為止。
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