《克里洛夫Ｘ立陶宛室內樂團》由當代頂尖小提琴家與室內樂團攜世界名曲 首度驚喜來台演出

以驚人的技巧而被譽為當代五位頂尖小提琴家之一的謝爾蓋．克里洛夫（Sergei Krylov）將領軍歐洲樂壇公認最優秀室內樂團之一的立陶宛室內樂團（Lithuanian Chamber Orchestra），攜多首耳熟能詳的經典名曲首度於台灣舉行《克里洛夫Ｘ立陶宛室內樂團》演奏會。 udn售票網 將於9月6日（五）中午12時開放早鳥票優先搶購，邀請古典樂迷一同購票欣賞音樂盛宴。

被譽為立陶宛最優秀且國際聲譽卓著樂團之一的立陶宛室內樂團，成立迄今已有六十餘年，並與眾多獨奏家、指揮家和合唱團密切合作，巡演足跡遍及世界各地，如：柏林愛樂廳、維也納音樂協會、倫敦皇家節慶音樂廳等，而作為「立陶宛音樂文化大使」的立陶宛室內樂團，不僅保持著高水準的卓越技藝，演奏曲目涉略廣泛，如巴洛克、古典樂曲與當代音樂作品，同時也積極推廣立陶宛音樂。

而立陶宛室內樂團的藝術總監—謝爾蓋．克里洛夫於2008年12月被任命，在此之前，他以迷人的音樂性、熱情的抒情詩意與濃烈的音色，獲得多項國際小提琴大賽冠軍，更受到大提琴大師Mstislav Rostropovich譽為「當代五大頂尖小提琴家之一」。如今立陶宛室內樂團不僅保持著高水準的藝術卓越，還持續探索新的創意，每年更會推出原創節目；而此次演出謝爾蓋．克里洛夫將領軍立陶宛室內樂團，帶來諸多耳熟能詳的經典曲目，並以其對音樂的卓越技巧，將每首曲目詮釋得淋漓盡致。