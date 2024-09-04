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全家便利商店「哈根達斯迷你杯、雪糕買10送10」延長至9/8！「隨買跨店取」還有20入超殺價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店年度最殺哈根達斯優惠好評再延長，即日起至9月8日「全家」哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年度最殺哈根達斯優惠好評再延長，即日起至9月8日「全家」哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠。圖／全家便利商店提供

冰品控注意！全家便利商店年度最殺哈根達斯優惠好評再延長，即日起至9月8日「全家」哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠（不同價位商品以售價合計5折計算），單筆消費滿1,000元加碼送「全家」Fa點5,000點；搭配「全家」APP「集章趣」哈根達斯集章活動，單筆消費滿4件可集1個章，集滿10個章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱，數量有限換完為止。

此外，「全家」APP「隨買跨店取」更有哈根達斯迷你杯／雪糕129元系列20入1,290元超殺優惠價（每會員限購10組，售完為止；兌換期限至11月30日），更可一鍵轉贈或與親友共享。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店年度最殺哈根達斯優惠好評再延長，單筆消費滿1,000元加碼送「全家」Fa點5,000點；搭配「全家」APP「集章趣」哈根達斯集章活動，單筆消費滿4件可集1個章，集滿10個章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年度最殺哈根達斯優惠好評再延長，單筆消費滿1,000元加碼送「全家」Fa點5,000點；搭配「全家」APP「集章趣」哈根達斯集章活動，單筆消費滿4件可集1個章，集滿10個章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年度最殺哈根達斯優惠好評再延長，即日起至9月8日「全家」哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年度最殺哈根達斯優惠好評再延長，即日起至9月8日「全家」哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠。圖／全家便利商店提供

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