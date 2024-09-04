拿坡里「5塊炸雞、大披薩199」！ 必勝客「披薩能寄杯」

喜歡吃披薩嗎？「拿坡里披薩．炸雞」限時推出「大披薩199」、「5塊炸雞199」的限時優惠方案，滿足民眾中秋聚餐的需求。「必勝客」則是限時推出「披薩寄杯」服務，凡購買「外帶買大送大」方案，可透過APP將第二顆披薩「寄杯」，並於30天內再行兌換，甚至可以轉送朋友，讓用餐更輕鬆。

中秋將至，「拿坡里披薩．炸雞」自9月5日至9月18日期間，縣市推出優惠方案，「大披薩」原價369元，優惠價199元，現省170元；「5塊炸雞」原價290元，特價199元，現省91元，不論內用或外帶均可適用。另外9月5日至9月7日期間，凡身份證有「66」連號，點購大披薩或5塊炸雞，即可以「1元」加購1.25L飲料1瓶。

不僅是超商可以咖啡寄杯，「必勝客」自即日起也推出「披薩寄杯」服務。即日起至9月16日期間，必勝客針對「外帶買大送大」方案，提供「分P取」服務，凡透過只要在PK APP上選購外帶買大送大「分P取」，在取用第一個披薩的隔天，贈送的大比薩享用券將自動存入PK APP優惠券夾內，30天內皆能隨時憑票券兌換，也可將兌換券轉贈給朋友。第二顆披薩可兌換相同口味的大披薩，也能加價升級口味，更添民眾便利性。