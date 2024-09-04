走進信義區最有氣質當代藝術空間！Tiffany新光三越A9

漫步信義區街道，絕對不會錯過的是新光三越A9的街角最璀璨炫麗的全新地標：蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）全新專賣店。挑高外牆裝飾錯落有致的水晶稜鏡，交織出明亮耀眼的波光效果，不僅與周圍環境交相輝映，更營造出與眾不同的獨特立體空間感，讓人想起Tiffany自於1848年起，就被紐約時報譽為「鑽石之王」的權威地位。

由建築設計師Hugh Dutton打造的這座鑽石光牆，僅是Tiffany新光三越A9開設全新專門店諸多流露當代藝術氣息的設計細節之一。正如珠寶是以珍貴寶石為顏料揮灑而成的藝術結晶，源自時尚之都紐約的Tiffany，全新專賣店比照紐約第五大道地標旗艦店規格，從內到外所有細節鮮明摩登，處處體現品牌精湛的工藝傳承，以及自創立以來便全情投入藝術與創意的Tiffany品牌基因。

●視覺藝術與裝飾藝術互相輝映

猶如當代藝廊的專門店內空間，由紐約傳奇建築師Peter Marino操刀設計。整體空間採用柔和明亮的色調，帶有蒂芙尼藍的訂製水晶吊燈從挑高的天花板上垂墜而下，營造出舒適高雅的氣息。踏入店內即可盡情瀏覽凝聚著品牌卓越工藝傳承的Tiffany Lock、Tiffany T、Elsa Peretti®珠寶及Tiffany腕表等一系列標誌性作品。中央牆面裝飾著世界知名德籍藝術家漢斯哈同（Hans Hartung）的抽象藝術畫作，充滿律動感的線條與色彩，映襯精美的珠寶與腕表，讓人沈浸在兩種不同媒材藝術品交織的高雅氛圍中。

身為「鑽石之王」的Tiffany，訂情鑽戒是世上最具標誌性的大師傑作，130多年來見證無數恆久伴侶與承諾。正因為訂情戒指以獨一無二璀璨鑽石承載世界上最偉大的愛情故事，系列珠寶作品展區以一扇以鑽石為靈感的水晶稜鏡藝術牆面，呼應鑽石強烈的活力與光芒，詮釋品牌摩登而典雅的美學品味。

全新專門店內共共有三間VIP沙龍空間，為顧客提供舒適而私密的購物體驗。其中一樓VIP空間，大片牆面裝飾知名巴西當代藝術家維克穆尼斯（Vik Muniz）經典的牡丹拼貼藝術創作，利用不同材質的印刷品堆疊拼貼而成高貴艷麗的牡丹花卉，大膽的用色創意和立體拼貼手法顯得牡丹花栩栩如生，不僅讓人想起Tiffany自1853年開始展示的藝術品、供顧客在購物時欣賞的傳統，也點出首位藝術總監Louis Comfort Tiffany身為公認新藝術運動（Art Nouveau）領袖的歷史。

●首次曝光高級珠寶沙龍區 Blue Box Café Taipei圓夢

全台首次設立的高級珠寶沙龍區域位於二樓。銜接一樓與二樓空間的是一座挑高建築之美的鏡面樓梯，扶著米色手工皮革包覆欄桿踏上淡金軟呢面料階梯之際，在梯間亦可欣賞到比利時籍藝術家威姆德爾瓦（Wim Delvoye）創作的《 Daphnis and Chloe 》鍍鉻銀青銅雕塑，光亮耀眼的特殊合金展現芭蕾舞曲的力與美，大膽的概念與流暢的線條，也預告著高級珠寶所體現的卓越工藝美學與藝術創作氣息。

踏入二樓高級珠寶沙龍區，率先印入眼簾的是手繪藝術屏風，圖景在寫實中帶有不拘的浪漫筆觸，出自美籍藝術家南西洛倫茲（Nancy Lorenz）之手，將西方素材融合於東方美學之中，獨具奢華感的大尺幅作品，進一步豐富了整體空間層次；藝術家作品同樣妝點了於紐約第五大道地標旗艦店；訂製的三角玻璃櫥窗以充滿建築感的線條呈獻最極致瑰麗的高級珠寶作品。

二樓居家生活精品區中各種精雕細琢而成的頂級餐瓷、雅緻杯盤及特色居家擺飾，可見Tiffany用心打造精緻生活藍圖，不僅為人們的隨身日常創作，更延伸珠寶設計靈感，糅合卓越精湛工藝，以休閒奢華的生活風格製品為家居生活注入紐約都會生活美學。

比照紐約推出的首間Blue Box Café Taipei概念餐飲空間也位於二樓：天花板綴著大大小小的經典藍盒子，地板上彩繪著活潑的活藍黃綠不規則色塊，壁面上則妝點著美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）由69件手繪瓷盤組成的藝術作品。專屬的菜單薈萃紐約經典與東方台灣本土特色風味，讓人彷彿可以達成傳奇電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany's）在華麗珠寶店享用美食的夢想。