甜食控快筆記！不只扁可頌、千層蛋塔 9大熱門「層次甜點」一次看

這就是幸福的滋味！

2024年掀起爆炸性打卡熱潮的甜點，絕對非「扁可頌」和「千層蛋塔」莫屬！從南韓紅到台灣的扁可頌，擁有餅乾一般的緊實口感，在韓國被暱稱為「可頌鍋巴」；外型升級為花瓣風格的千層蛋塔起源自港澳，每一層酥脆塔皮都充滿濃郁奶油香氣，令網友爭相排隊搶購。

這些特殊的跟風美食接力竄紅，除了上述兩樣，你還知道哪些厲害的品項嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點出「9大熱門層次甜點」，經典不敗的年輪蛋糕和近期超夯的千層吐司，通通榜上有名。帶你一起來看看，究竟還有哪些口感豐富、香甜堆疊的美食，可以擄獲大批吃貨的心？各位螞蟻人趕快手刀筆記，千萬別錯過啦！

No.1 千層派／千層酥

健司提供

作為法式傳統經典甜點之一的千層派，酥脆多層次的口感讓人一吃就著迷，每一口咬下都能散發出濃濃奶油香，不僅擄獲大批螞蟻人的味蕾，更藉由全球甜點師的雙手，在世界各地發展出不同的形態變化，近期在東京爆紅的「唱片千層酥」就是其中之一，圓形的唱片造型設計，內餡用新鮮水果加上濃郁滑順的卡士達醬，好吃又好拍，掀起一陣網美打卡風潮。

沒有時間和預算飛到日本嚐鮮也沒關係，在好市多就能用銅板價吃到「健司生奶油千層派」，平均單價不到50元，讓你在家輕鬆享受午後療癒時光！紐西蘭進口100%純生奶油製造，加上288層酥皮，每一口都是甜而不膩的酥鬆口感，不添加人工奶油、香料，大人小孩都可以吃得超安心，成為許多家庭的必備零食，「好吃的千層酥真的就這家最厲害」、「這款千層很香，很酥脆也不會太甜」、「這組成分很單純買給家人吃很安心」。

No.2 千層蛋糕

說到層次系甜點，千層蛋糕絕對是不容忽視的重要品項之一！其中又以一層層法式可麗餅堆疊而成的法式千層蛋糕蔚為經典，華麗外觀與入口即化的綿密口感，俘虜了無數少女的胃，也讓各家品牌爭相推出專屬自家風格的千層蛋糕。

台灣人最耳熟能詳的，莫過於造訪東京必吃的水果千層霸主「HARBS」，以及被列為「美國十大蛋糕」的頂級甜點品牌Lady M，兩家都是這個項目中表現搶眼的佼佼者，受到大批網友讚賞，「如果你第一次吃HARBS，不知道要吃哪一款蛋糕？選招牌水果千層就對了！」、「奶油吃起來很順口，會在口中化掉，一點都不油膩」、「Lady M的千層超綿密，吃起來像棉花糖，而且門市氛圍奢華感直逼精品店，」。除此之外，近年全台各地也出現許多人氣爆棚的千層蛋糕店家，大家不妨多多踩點探店喔！

No.3 蝴蝶酥

造型有如蝴蝶一般優雅展翅的蝴蝶酥，普遍被認為起源自20世紀的法國，以中東酥皮點心「果仁蜜餅」為基礎，經由改良後成為我們耳熟能詳的下午茶美味之一。一塊精緻的蝴蝶酥，考驗甜點師對食材、比例、溫度的掌控能力，唯有精湛出眾的烘焙技巧，才能造就奶香、焦香並重，同時酥鬆緊密的細緻食感。

蝴蝶酥精巧多層次的外型，與香鬆酥脆的口感廣受甜點愛好者歡迎，而且送禮、自用兩相宜，是許多人過節贈禮的熱門選擇，像是知名品牌青鳥旅行、creammm.t……，都推出富含自家特色的蝴蝶酥禮盒，無論口味或包裝都有創新設計，值得一嚐喔！

No.4 年輪蛋糕

號稱世界上製作最耗時的蛋糕，起源自德國的年輪蛋糕又被稱為「蛋糕之王」，繁複作工與製程，需要職人投入大量時間和心力，不僅是高超烘焙技法的成果，更是長時間淬煉而成的匠心工藝。流傳至日本後被發揚光大，賦予長壽、幸福、圓滿等象徵含義，成為年節喜慶送禮的首選。

擔心年輪蛋糕份量太大，買回家後吃不完嗎？知名品牌健司幫大家想到解方啦！100%日本原裝進口「北海道牛奶年輪蛋糕」，濕潤柔滑的蛋糕體甜而不膩，看似紮實而富有層次的結構，入口質地卻是鬆軟細緻，一邊咀嚼一邊散發出幸福療癒的純奶香氣。還有超貼心的一口大小獨立包裝，方便攜帶又不沾手，獲得眾多網友好評，「這款很香也很甜，適合螞蟻人」、「年邁80左右的爸媽牙口不好，這款小蛋糕長輩很愛」、「下午茶配咖啡超適合」。

No.5 千層吐司

席捲IG的千層吐司，又稱為「紙巾吐司」，最早源自韓國。薄如紙片的新奇外觀，結合丹麥麵包與湯種麵包的特點，打造外酥內軟多層次、蓬鬆又具有濕潤度的口感，顛覆以往印象，一推出就掀起韓妞們的打卡熱潮。位於首爾漢南洞的「紙巾吐司」始祖The Truffle Bakery，2024年更曾快閃來台，讓饕客們不用飛出國也能跟上最新韓系美食話題。

不讓韓國品牌專美於前，許多台灣店家也跟上腳步，推出各式各樣的千層吐司。像是位於新竹的在地烘焙品牌水豚麥胖，趁著農曆七月應景推出超實用供品「金紙千層吐司」，為金紙增添了一絲萌感，被網友誇讚，「好可愛」、「金紙造型也太酷炫了」、「這個很可以，每個月初二十六幫我送」。

No.6 國王派

法國必吃的傳統甜點「國王派」，你吃過了嗎？每年1月6日的天主教「主顯節」，法國家家戶戶都會品嚐這款經典美味，全家團聚在一起共享慶典的熱鬧歡愉氛圍。國王派以酥脆的千層派皮製成，中間填滿醇厚的奶油杏仁餡料，派中還會藏著一個小瓷偶，據說吃到瓷偶的人就會獲得一整年的幸運喔！

國王派近年也在台灣烘焙界掀起一陣炫風，不少飯店、烘焙坊或甜點品牌都紛紛跟上，甚至還有「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，評選各式各樣創新樣貌的國王派，讓所有甜食愛好者能享受更多元的選擇。

No.7 拿破崙蛋糕／拿破崙派

真的和「法蘭西人的皇帝」拿破崙有關係嗎？拿破崙蛋糕又稱為拿破崙派、法式千層派，由來眾說紛紜，有人說它是拿破崙一世最喜愛的甜點，因此得名；也有另一派說法，認為它是從義大利拿坡里「Napolitain」一詞而來，後來被誤寫為「Napoleon」，才成為我們今日所熟知的拿破崙蛋糕。

經典的拿破崙蛋糕主體由三層薄脆酥皮，夾著兩層香濃奶餡組成。現今則發展出多種創意流派，無論是加入草莓、芒果等天然酸甜滋味，還是結合麻糬Q彈口感、日式抹茶風味，每一種都有各自的擁護者，令人眼睛為之一亮，「拿破崙先生的甘納許口味真的好好吃，厚實苦甜完全不膩」、「冬天一定要吃有草莓的，跟卡士達餡融合在一起簡直絕配」。

No.8 印尼千層蛋糕

充滿熱情南洋風味的印尼千層蛋糕，源起於荷屬東印度時期的殖民歷史，當荷蘭人跨越大西洋、印度洋抵達印尼，將歐洲特有的奶油與當地盛產的肉桂、香草和荳蔻融合，便誕生出這道東西方飲食文化融合的糕點。

傳統的印尼千層蛋糕有著濃郁的辛香料香氣，主體共有13至15層，每一道層次都需細細烘烤，耗時費工方能成就細緻濕潤、軟綿紮實的迷人口感，是許多華僑念念不忘的經典家鄉味，移居台灣多年的南洋料理達人劉明芳也表示「在印尼眾多糕點中，千層糕最令我念念不忘」。不習慣濃郁香料味的朋友，也可以嘗試知名甜點品牌阿默蛋糕推出的「荷蘭貴族手工蛋糕」，改良式口味讓台灣市場接受度更高，降低了荳蔻、肉桂香氣，讓濃郁奶香更提升，連不愛甜食的網友都直呼「不喜歡蛋糕的我，非常喜愛荷蘭貴族手工蛋糕」。

No.9 歌劇院蛋糕

法式甜品經典歌劇院蛋糕又名「歐培拉」，誕生由來眾說紛紜，最為人知的版本出自知名甜點店Dalloyau，經過反覆嘗試後，創作出這款以甘納許巧克力、杏仁海綿蛋糕和法式奶油霜相間堆疊而成的甜點。層次分明、外型方正的造型，宛如巴黎歌劇院的舞台，因此得名。三種不同質地的蛋糕如同優雅的芭蕾舞者在口中共舞，各自出眾卻不會掩蓋彼此風采，整體蓬鬆濕潤又不失豐富層次，演繹出一場如夢似幻的和諧舞曲。

許多烘焙坊、西點專賣店都能見到歌劇院蛋糕的身影，深耕新竹多年的在地知名品牌「RT Baker House」就是其一，廣受忠實粉絲稱讚，「RT的歐培拉是我唯一會吃的巧克力蛋糕！」、「完全不會膩，甘納許的苦甜配上咖啡味，完全是下午茶最療癒的選項」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月13日至2024年08月11日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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