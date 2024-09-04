麥卡倫「時空旅行系列」 致敬200年傳承與永續信念

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）自1824年創立以來，便展開跨越200年的時空旅行至今。麥卡倫在迎來200周年之際，以大自然源起的餽贈為引，傳承2世紀的釀酒智慧與工藝，獻上200周年限定「TIME：SPACE Collection 時空旅行系列」。

麥卡倫200周年限定「TIME：SPACE Collection 時空旅行系列」，包括2款極致臻釀，其中 「TIME：SPACE 時空旅行」以麥卡倫史上最高年份的84年單一麥芽威士忌，與麥卡倫新酒廠落成第一批蒸餾威士忌，分別盛裝在特殊設計的環狀瓶身裡，體現麥卡倫無與倫比的跨越世代成就，以及追求卓越與自然共生的精神。

麥卡倫「TIME：SPACE 時空旅行」瓶身採用內、外層特殊雙環結構設計，外層盛裝麥卡倫史上最高年份的84年單一麥芽威士忌， 精選最高品質橡木桶在西班牙赫雷斯以雪莉酒潤桶，於1940年釀製並於蘇格蘭斯佩賽的自然環境裡靜待熟成，象徵著麥卡倫「過去」在釀酒工藝的積累。該酒款內層則盛裝2018年麥卡倫新酒廠落成後的首批單一麥芽威士忌，象徵麥卡倫對卓越品質的承諾。

「TIME：SPACE 時空旅行」卓越非凡的瓶身，置於橡木陳列雕塑中，以特殊設計突顯威士忌渾然天成的自然酒色，選用美國白橡木和歐洲紅橡木交互層疊製作而成，呼應麥卡倫在新酒廠遷移的過程中，完美復刻所有細節，以確保酒款品質和特色風味得以傳承，亦象徵麥卡倫堅持追求卓越品質與永續的信念，以及對雪莉橡木桶的完美致敬。

另一款「TIME：SPACE Mastery時空旅行系列大師工藝」，酒液更精選14種最高品質橡木桶熟陳，成就超越時空的臻釀。麥卡倫威士忌釀酒師 Euan Kennedy 表示：「受歷代威士忌大師啟發，有幸探索豐富且無與倫比的窖藏，捕捉橡木桶潤桶、來源、尺寸和酒廠特色等可能影響風味的元素，並將歐洲紅橡木獨有的優雅特質為風味核心，進而封存於這瓶絕無僅有的臻釀中，成就層次豐富的香氣、口感和餘韻，亦體現麥卡倫釀酒工藝，與致力於培育和傳承工藝的承諾。」

該酒款盛裝於特殊環形瓶身，象徵自然生生不息的循環，亦代表麥卡倫過去、現在到未來的無盡旅程。套裝外盒以最具代表性的「麥卡倫紅」為主色調；內襯則以摺紙藝術呈現200根紅色鋒芒，而內斂優雅的環形瓶身靜置於鋒芒之中，完美呼應大自然守護美好事物的意象，亦象徵麥卡倫對自然的永續承諾。

此外，麥卡倫「TIME：SPACE Collection 時空旅行系列」，也同步推出兩部未來感十足的動畫，以經典「麥卡倫紅」為主調，描述大自然對於壯闊的蘇格蘭大地與西班牙赫雷斯葡萄園的永恆守護。透過蘇格蘭國花「蘇格蘭薊花」、象徵自然酒色的「孔雀」、代表雪莉橡木桶產區赫雷斯的「駿馬」、麥卡倫致力保育的「大西洋鮭魚」等自然生物，傳達麥卡倫與大自然之間的深厚羈絆，引領大眾一同穿越時空感受自然與麥卡倫所交織的過去、現在與未來，致敬麥卡倫追求卓越與自然共生的精神。

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