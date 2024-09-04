億萬饒舌天后Cardi B「好孕」示範 大紅Tote Bag秋必備

隨著氣溫逐漸有降溫趨勢，2024秋冬系列的時尚單品也陸續登場，例如近日便有時尚品牌Marc Jacobs發表了季節形象廣告，並邀請美國知名饒舌歌手Cardi B、名模Irina Shayk、模特兒Alex Consani與創作型歌手Clairo一同入鏡，以斑馬紋、光滑漆皮、鉚釘和破壞丹寧，展現2024秋冬的街頭風格宣言。

Instagram官方帳號有著破1.6億追蹤人數的饒舌歌手Cardi B近日有喜，但在鏡頭前卻以一顆大紅色的The Tote Bag搭配斑馬紋大衣，展現狂野風格；創作型歌手Claire Cottrill原本則以清新唱功、不做作的純真氣息受到粉絲喜愛，並在形象廣告中執取了一只The Tote Bag的破壞丹寧版：將牛仔布表面刻意製造使用破損痕跡，創造出獨特質地。

此外如手提便當袋的The Sack Bag與The Mini Sack Bag也推出了正紅色皮革款以及斑馬紋款式，狂野、熱情、以風格直球對決。 由於Marc Jacobs已由美之心正式代理，品牌並加碼活動，凡自9月5日起至9月17日，於全台店鋪單筆滿額即贈中秋限定禮盒乙盒，數量有限。

而Marc Jacobs的2024秋冬系列已從9月起於全台5間店面販售，可洽台北新光三越信義A8精品店、遠東SOGO台北復興精品店、新北板橋大遠百精品店，以及新光三越台中中港精品店、高雄漢神百貨精品店。