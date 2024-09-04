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Pixel 9 Pro Fold大摺疊機開箱體驗 這3大功能徹底發揮大螢幕優勢

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 9 Pro Fold共推出陶瓷米、曜石黑2款顏色，售價56,990元起。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro Fold共推出陶瓷米、曜石黑2款顏色，售價56,990元起。記者黃筱晴／攝影

Google摺疊機Pixel 9 Pro Fold今起正式開賣，除了是品牌首款在台推出的摺疊機，同時也是台灣市場少見的大尺寸摺疊機種，不只擁有與Pixel 9系列相同、實用又有趣的豐富拍照及AI功能，Google更徹底發揮大尺寸、內外螢幕可同時顯示的優勢，打造一系列獨樂樂不如眾樂樂的多元使用情境。

Pixel 9 Pro Fold外螢幕摺起來的大小為6.3吋，20:9顯示比例，與目前主流一般大螢幕手機幾乎相同，也就是說摺起時透過外螢幕同樣能操作所有手機功能，體驗也不會有太大差異；打開後則是8吋Super Actua Flex超大內螢幕，瞬間變成輕薄小平板，螢幕轉軸支援無段任意懸停，追劇、視訊會議、拍團體照體驗又更提升。

Pixel 9 Pro Fold搭載目前最強大的Tensor G4處理器，讓使用者能夠透過大螢幕更流暢地享受的多工體驗，同時，Pixel 9 Pro Fold也擁有Pixel手機系列完整的AI智慧拍照功能，像是超實用的一起拍、自動構圖修正、AI編輯，還有畫圈搜尋、魔術修圖、完美合照、影片強化器等，透過大尺寸螢幕，操作起來不用說肯定是可以更輕鬆流暢，如果不方便打開操作，摺疊起來使用也不會覺得太吃力。

而這次Google也推出許多摺疊機專屬功能，其中最常使用也最實用的絕對是拍照攝影相關應用，Pixel 9 Pro Fold後置3鏡頭系統搭載強大的廣角、超廣角和望遠鏡頭，支援5倍光學變焦和高達20倍的高解析變焦，也支援微距對焦。不管是想用主鏡頭還是內側螢幕自拍，透過另一個螢幕就能輕鬆預覽；拍團體照也不求人，摺疊放桌上就可以快又完美拍出完美合照。

平常有點難拍的幼兒、寵物，透過Pixel 9 Pro Fold獨特的「看過來」功能也能輕鬆搞定，內建4種圖案都超可愛。而這樣的鏡頭使用靈活度應用在視訊通話會議上也超方便，可同時使用前置和後置鏡頭，讓對方不只看到你也可以同時看到你在看的東西。

而另一個很方便的使用情境則是在翻譯功能上，Pixel 9 Pro Fold的雙螢幕搭配Google翻譯，可以設定大螢幕左右相對，或是內外螢幕同時即時顯示譯文，讓面對面時的翻譯過程更輕鬆流暢。8吋超大內螢幕也讓使用者更方便同時操作多個應用程式，建議可將常用的「分割畫面」應用程式配對儲存在主螢幕上，隨時切換使用。

Pixel 9 Pro Fold共推出陶瓷米、曜石黑2款顏色，售價56,990元起，購機可獲得1年免費的Google One AI進階版方案訂閱，先體驗全新Gemini Live功能（目前僅支援英文）、使用Gemini Advanced（支援繁體中文），以及2TB的雲端儲存空間。

Pixel 9 Pro Fold機身相當輕薄，展開厚度更僅有5.1公釐。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro Fold機身相當輕薄，展開厚度更僅有5.1公釐。記者黃筱晴／攝影
適合團體自拍的桌面模式，操作設定方便，也可以用手勢觸發。記者黃筱晴／攝影
適合團體自拍的桌面模式，操作設定方便，也可以用手勢觸發。記者黃筱晴／攝影
內螢幕鏡頭配置在邊角，一開始拍照要適應一下位置。記者黃筱晴／攝影
內螢幕鏡頭配置在邊角，一開始拍照要適應一下位置。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro Fold的雙螢幕搭配Google翻譯，可內外螢幕同時即時顯示譯文，讓面對面時的翻譯過程更輕鬆流暢。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro Fold的雙螢幕搭配Google翻譯，可內外螢幕同時即時顯示譯文，讓面對面時的翻譯過程更輕鬆流暢。記者黃筱晴／攝影
「分割畫面」可同時顯示多個應用程式在主螢幕上。記者黃筱晴／攝影
「分割畫面」可同時顯示多個應用程式在主螢幕上。記者黃筱晴／攝影
5G單卡加上eSIM雙待，卡槽位置在手機底部。記者黃筱晴／攝影
5G單卡加上eSIM雙待，卡槽位置在手機底部。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro Fold推出全新「看過來」拍照功能，透過可愛聲音、圖樣吸引小朋友目光，更容易成功拍出好照片。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro Fold推出全新「看過來」拍照功能，透過可愛聲音、圖樣吸引小朋友目光，更容易成功拍出好照片。記者黃筱晴／攝影
桌面模式看影片也很方便，支援YouTube多格觀看功能，可一次在內螢幕上同時觀看最多4個影片。記者黃筱晴／攝影
桌面模式看影片也很方便，支援YouTube多格觀看功能，可一次在內螢幕上同時觀看最多4個影片。記者黃筱晴／攝影
大摺疊螢幕在拍照使用情境上非常多元。記者黃筱晴／攝影
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Fold 使用者 應用程式

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