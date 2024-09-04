樂軒旗艦店升級了！14道「和牛套餐」可以「付日圓」
為迎接品牌創立10週年，「樂軒和牛專門店」針對台中旗艦店進行大規模改裝，透過全新的空間規劃，轉型成為「樂軒十二牛庵」，營造更精緻的用餐體驗。同時全台分店也共同推出全新「日幣套餐」，採用14道式設計，吃得到和牛炙壽司、肝連艾許燒奶油、浪漫主義三明治等多項和牛料理，並且可以使用「日幣」付款，更添置身日本般的用餐樂趣。
樂軒台中旗艦店在品牌10週年之際，轉型成為「樂軒十二牛庵」，其中「十二」代表精選最高油花分佈等級「BMS12」之意。同時將原本的二樓空間改造為2～4人的包廂，分別為煉瓦紅、星空藍、皇家紫、森林綠，每座包廂均有不同的主題色調，並設有「景觀陽台」，除可藉由鮮明色彩帶來視覺享受之外，也增加視野的開放感。同時顧客還可在用餐前挑選心儀的日本餐具，帶來更完整的感官饗宴。包廂賓客也可享迎賓酒與小點。
本季全新打造的「日幣套餐-季節の匠コース」，乃是集結樂軒人氣商品之精華組合。同時考量許多喜愛日本的民眾手上都持有日幣，因此可以使用日幣支付餐費。全套共有14道餐點，其中包含10款和牛料理。開場的「北海道黑豆腐」選用北海道十勝丸大豆製成豆香十足的豆腐，切成書頁造型後再淋上皮蛋醬，鹹香又帶著清爽感。
「生牛肉韃靼」使用日本A5和牛碎丁，搭配富山灣白蝦，並加入生蛋黃、特製樂樂醬，擁有滑順甘甜的海陸享受。「肝連艾許燒奶油」取用厚切和牛橫膈膜部位，燒烤時加入法國艾許奶油，讓奶油豐厚的香氣與肉香巧妙結合；「浪漫主義三明治」取用珍貴的日本A5和牛夏多布里昂部位，厚切酥炸後作為主角，夾於向陽房土雞蛋吐司中，並現刨滿滿的黑松露增添香氣。加價可升級的「和牛香袋」則使用牛舌後段部位，薄切後裹入蔥鹽燒烤，口感爽脆並帶有清新感。
此外，套餐中還吃得到和牛炙壽司、蛋黃米司機、心型和牛、和牛鍋物、Ume12牛排、和牛釜飯等和牛餐點，每人售價15,000日圓，兩人以上適用，並可依照當日台灣銀行匯率換算成台幣。另外店內還有「戰斧套餐」、「令和六年套餐」等不同方案選擇。
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