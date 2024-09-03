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Club Monaco、SHANG XIA 全新空間再譜新頁
新店面、新空間、新環境，常能為時尚品牌注入盞新氣象。近日便有Club Monaco於台南新光三越新天地開設全新專櫃，並為2024秋冬系列全面上市，此外東方時尚品牌上下SHANA XIA則將原本位於Bellavita的旗艦店「升級」從一樓搬遷至二樓，強勢升級。
當代、精緻中帶有輕微的休閒度假感，是Club Monaco的品牌調性。於台南新光三越的Club Monaco專賣店佔地約23.5坪，設計靈感來自紐約都會頂樓公寓，並以白色木質衣櫃、工業風黑漆金屬細節，呈現大都會的時髦與精英感。
2024秋冬新品則從1990年代的極簡主義得到啟發，以簡約線條輪廓，嘗試讓單品跨越季節、實穿不退流行。包含水洗青年布製成的經典襯衫、輕量化的雙面襯衫、Polo衫，以及Lyocell混合纖維長褲和抗皺旅行長褲，都將成為上班族平日或週五smart causal場合的選擇。
另一邊，源自東方文化的時尚品牌「上下」（SHANG XIA）則將品牌位於Bellavita的旗艦店重啟，於二樓帶來更寬敞的空間與更齊全品項。原本就在Bellavita開設旗艦店的上下（SHANG XIA），新店空間位於二樓，並帶來家居用品、傢俱、限量逸品。
全新空間以極簡風格為設計，大量運用中國畫的水彩色調與天然石材，營造出當代氛圍，品項涵蓋加劇、茶品、皮具、成衣。東方風格不必與古典劃上等號，東方風格也可以是一種內斂精神的體現，不妨走一趟SHANGXIA Bellavita旗艦店，地址為：台北市信義區松仁路28號2樓，親眼為憑、親自感受。
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