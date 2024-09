只有5天！信義區高空餐廳中秋派對 現烤東石鮮蚵吃到飽

微風信義47樓高空海鮮餐廳SEA TO SKY,自9月13日至9月17日中秋節連續5天,於秘境酒吧舉辦高空海鮮派對,除坐擁信義區夜景,還能品嚐豪華美式手抓海鮮桶,以及吃到飽的現烤東石鮮蚵和多款時蔬;此外,更特別提供中秋限定調酒搭配手工月餅,每人只要2680元+10%,生啤酒暢飲加價660元+10%。

豪華美式手抓海鮮桶每人可獨享一隻波士頓龍蝦,以及大白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖中卷與鮑魚等綜合海鮮,搭配玉米、青花菜和馬鈴薯,淋上主廚特製的美式辣醬,使用大量蔬菜燉煮成濃稠湯底,加入肯瓊醬和Old bay香料再拌入奶油與Tabasco,呈現美國南方獨特的香辣風情;吃的時候將整桶海鮮豪邁的倒在桌上,盡享視覺與味覺雙重震撼。

吃到飽的現烤東石鮮蚵,將產地直送的東石鮮蚵直火炭烤,提供原味檸檬、水果莎莎、煙燻茄泥、阿根廷青醬4種風味任選,並搭配多種烤時蔬,有玉米筍、馬鈴薯、筊白筍、甜椒、櫛瓜等,皆採無限量供應。

最特別的是,每人可任選一組調酒與月餅,有「海鹽焦糖巧克力月餅x芒果荔枝調酒」、「抹茶綠豆月餅x柚子綠茶調酒」、「芒果鳳梨月餅x火龍果白蘭地調酒」三種組合,替中秋佳節增添微醺的浪滿氛圍。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康