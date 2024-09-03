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只有5天！信義區高空餐廳中秋派對 現烤東石鮮蚵吃到飽

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
微風信義47樓高空海鮮餐廳SEA TO SKY，自9月13日至9月17日中秋節連續5天，於秘境酒吧舉辦高空海鮮派對。圖／SEA TO SKY提供
微風信義47樓高空海鮮餐廳SEA TO SKY，自9月13日至9月17日中秋節連續5天，於秘境酒吧舉辦高空海鮮派對。圖／SEA TO SKY提供

微風信義47樓高空海鮮餐廳SEA TO SKY，自9月13日至9月17日中秋節連續5天，於秘境酒吧舉辦高空海鮮派對，除坐擁信義區夜景，還能品嚐豪華美式手抓海鮮桶，以及吃到飽的現烤東石鮮蚵和多款時蔬；此外，更特別提供中秋限定調酒搭配手工月餅，每人只要2680元+10%，生啤酒暢飲加價660元+10%。

豪華美式手抓海鮮桶每人可獨享一隻波士頓龍蝦，以及大白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖中卷與鮑魚等綜合海鮮，搭配玉米、青花菜和馬鈴薯，淋上主廚特製的美式辣醬，使用大量蔬菜燉煮成濃稠湯底，加入肯瓊醬和Old bay香料再拌入奶油與Tabasco，呈現美國南方獨特的香辣風情；吃的時候將整桶海鮮豪邁的倒在桌上，盡享視覺與味覺雙重震撼。

吃到飽的現烤東石鮮蚵，將產地直送的東石鮮蚵直火炭烤，提供原味檸檬、水果莎莎、煙燻茄泥、阿根廷青醬4種風味任選，並搭配多種烤時蔬，有玉米筍、馬鈴薯、筊白筍、甜椒、櫛瓜等，皆採無限量供應。

最特別的是，每人可任選一組調酒與月餅，有「海鹽焦糖巧克力月餅x芒果荔枝調酒」、「抹茶綠豆月餅x柚子綠茶調酒」、「芒果鳳梨月餅x火龍果白蘭地調酒」三種組合，替中秋佳節增添微醺的浪滿氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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每人可任選一組調酒與月餅，共有3種組合。圖／SEA TO SKY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
每人可任選一組調酒與月餅，共有3種組合。圖／SEA TO SKY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吃到飽的現烤東石鮮蚵，將產地直送的東石鮮蚵直火炭烤，提供4種風味任挑選。圖／SEA TO SKY提供
吃到飽的現烤東石鮮蚵，將產地直送的東石鮮蚵直火炭烤，提供4種風味任挑選。圖／SEA TO SKY提供
豪華美式手抓海鮮桶每人可獨享一隻波士頓龍蝦，呈現美國南方獨特的香辣風情。圖／SEA TO SKY提供
豪華美式手抓海鮮桶每人可獨享一隻波士頓龍蝦，呈現美國南方獨特的香辣風情。圖／SEA TO SKY提供

月餅 海鮮 調酒

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