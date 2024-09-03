Netflix《無聲蛙鳴》有貓膩？高旻示這些細節你看到沒？

熱門韓劇《無聲蛙鳴》（The Frog）正於Netflix上熱映，由高旻示（Go MinSi）在戲中演出主角，清秀的打扮加上懸疑驚悚劇情，也成為今日Netflix熱搜的Top 3高評分推薦。

也翻譯成高敏詩、高旼視的高旻示，過往作品包含了《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》、《五月的青春》，以及《神鬼海底撈》，並曾獲青龍電影獎最佳新人女演員獎，以及韓國SBS演技大獎女子新人演技獎，社群Ig追蹤人數目前並有276萬人次，是正在上升的明日之星。