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Netflix《無聲蛙鳴》有貓膩？高旻示這些細節你看到沒？
熱門韓劇《無聲蛙鳴》（The Frog）正於Netflix上熱映，由高旻示（Go MinSi）在戲中演出主角，清秀的打扮加上懸疑驚悚劇情，也成為今日Netflix熱搜的Top 3高評分推薦。
也翻譯成高敏詩、高旼視的高旻示，過往作品包含了《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》、《五月的青春》，以及《神鬼海底撈》，並曾獲青龍電影獎最佳新人女演員獎，以及韓國SBS演技大獎女子新人演技獎，社群Ig追蹤人數目前並有276萬人次，是正在上升的明日之星。
而如果是眼尖的影迷更不難發現，原來高旻示也在劇中配戴了大量的Boucheron珠寶，無論是耳環、戒指，都讓高旻示的氣質滿點，閃耀指數悄悄加分。其中像是Serpent Bohème系列的耳釘與多水滴造型戒指，從原本靈蛇的意念、轉化為橢圓形的水珠，像是高旻示的青澀氣息；此外她也曾在部分場景中配戴了多款Quatre Double White系列戒指，白色陶瓷的堅硬、耐刮，像是高旻示在劇中另一面向：清純、堅毅。影集合共16級，除了看到最後發覺潛藏的謎底真相，也一起來欣賞高旻示身上的穿搭亮點吧！
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