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Netflix《無聲蛙鳴》有貓膩？高旻示這些細節你看到沒？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
高旻示（Go Min Si）在《無聲蛙鳴》中演出主角、神秘嫌疑。圖／翻攝自Netflix
高旻示（Go Min Si）在《無聲蛙鳴》中演出主角、神秘嫌疑。圖／翻攝自Netflix

熱門韓劇《無聲蛙鳴》（The Frog）正於Netflix上熱映，由高旻示（Go MinSi）在戲中演出主角，清秀的打扮加上懸疑驚悚劇情，也成為今日Netflix熱搜的Top 3高評分推薦。

也翻譯成高敏詩、高旼視的高旻示，過往作品包含了《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》、《五月的青春》，以及《神鬼海底撈》，並曾獲青龍電影獎最佳新人女演員獎，以及韓國SBS演技大獎女子新人演技獎，社群Ig追蹤人數目前並有276萬人次，是正在上升的明日之星。

而如果是眼尖的影迷更不難發現，原來高旻示也在劇中配戴了大量的Boucheron珠寶，無論是耳環、戒指，都讓高旻示的氣質滿點，閃耀指數悄悄加分。其中像是Serpent Bohème系列的耳釘與多水滴造型戒指，從原本靈蛇的意念、轉化為橢圓形的水珠，像是高旻示的青澀氣息；此外她也曾在部分場景中配戴了多款Quatre Double White系列戒指，白色陶瓷的堅硬、耐刮，像是高旻示在劇中另一面向：清純、堅毅。影集合共16級，除了看到最後發覺潛藏的謎底真相，也一起來欣賞高旻示身上的穿搭亮點吧！

Boucheron Serpent Bohème系列吊墜耳環，白金、鑲嵌鑽石，47萬1,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列吊墜耳環，白金、鑲嵌鑽石，47萬1,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Double White系列戒指，白金、高精密白色陶瓷，73,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Double White系列戒指，白金、高精密白色陶瓷，73,500元。圖／Boucheron提供
一幕拿起手機通話的瞬間，讓人看見高旻示手上的Boucheron Serpent Bohème指間戒，造型搶眼獨特。圖／翻攝自Netflix
一幕拿起手機通話的瞬間，讓人看見高旻示手上的Boucheron Serpent Bohème指間戒，造型搶眼獨特。圖／翻攝自Netflix
Boucheron Serpent Bohème系列耳釘，黃金、鑲嵌鑽石，38萬1,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列耳釘，黃金、鑲嵌鑽石，38萬1,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列戒指，白金、鑲嵌鑽石，11萬2,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列戒指，白金、鑲嵌鑽石，11萬2,500元。圖／Boucheron提供
高旻示除了在新戲中扮演吃重角色，也不時穿戴上了Boucheron的珠寶單品。圖／翻攝自Netflix
高旻示除了在新戲中扮演吃重角色，也不時穿戴上了Boucheron的珠寶單品。圖／翻攝自Netflix

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