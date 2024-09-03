賈永婕接台北101董座 勇敢自曝弱點「不裝懂」

賈永婕任職台北101董事長首日，由於人物有話題性、「賈永婕」這三個字最近更是流量關鍵字，吸引媒體大陣仗報到，台北101總經理朱麗文說「這應該是歷屆董事長上任，媒體最踴躍的一次，可看出董事長的吸引力。」而諸多問題中，媒體最關心賈永婕如何面對接下來的挑戰與上任後的相關作為。

賈永婕自認是「點子王」、點子很多，希望可以為台北101激盪出新火花。台北101員工有將近300位，她說「管人，對我來說最沒有挑戰，我就是真誠，沒有架子的溝通是最重要的，也是我得心應手的。」

「不懂的事就不要裝懂」，因此，她也坦白自己的弱點：「我最弱的就是財務」，她說「所以我看到總經理我非常放心，她最強就是財務，彼此擅長的都不一樣，我們就是一個團隊，快速融入團隊、認識團隊，是我第一個要務。」

台北101去年獲利創新高，問賈接棒董座是否會有壓力？她說，「我一點都不擔心，因為我們團隊都是一樣的，任何一個企業都是要突破，我只要贏去年101業績就是破紀錄了。」朱麗文回應，「台北101的團隊非常堅實，有我們做後盾，讓董事長一路往前衝，邁入下一個里程碑。」

談到演藝圈人脈與資源，她笑說「演藝圈的貴婦團，我想都得來吧，來台北101吃飯、逛街我會鋪紅毯歡迎。」

想邀請哪位名人宣傳台北101？她說「我從一而終，我就是想邀玄彬來。」另外，她也透露，熱門韓劇「淚之女王」拍攝地點汝矣島現代百貨The Hyundai Seoul，台北101接下來也有合作計畫。

賈永婕本身也是三鐵女神，講到台北101垂直馬拉松，她說「我一定參加！」用自身行動宣傳101。

談到台北101還有哪些可以做得更好？賈永婕說「讓何一個國家城市最高大樓，觀景台都是指標，台北101觀景台目前在人數、業績都還可以有更大的進步空間，譬如讓本國人前往觀景台的動力、頻率增加；台北101也應該有更多的米其林餐廳，大樓點燈與煙火希望與團隊討論加入更多創新元素，我心目中的101，我想定義為時尚、科技，再前衛一點，有最新的科技、動畫，不是那麼安靜的。」