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免費送「吉伊卡哇」墊板！藏壽司插旗頭份、限時9折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司「頭份運動公園店」將於9月10日起試營運。圖/藏壽司提供
藏壽司「頭份運動公園店」將於9月10日起試營運。圖/藏壽司提供

今年苗栗首間藏壽司「藏壽司頭份運動公園店」，將於9月17日正式插旗頭份，並於9月10日搶先試營運，並推出「用餐9折」的限時開幕優惠。另外在引發全台扭蛋熱潮之後，藏壽司也將再推出「吉伊卡哇墊板」，消費滿額就能直接帶回家。

「頭份運動公園店」距離頭份運動公園約5 分鐘步行距離，採用充滿日式風情的經典土藏屋造型，預計在9月10日試營運，並於9月17日正式開幕。為慶祝開幕，凡於 9 月 10 日至 9 月 23 日期間到店用餐，完成社群網站任務，即可享有「用餐9折」優惠。

繼推出吉伊卡哇扭蛋之後，藏壽司再於9月7日起推出 「吉伊卡哇限量墊板」，共計有4種不同款式，全台共計限量11,800個，凡當日單筆消費滿 1,000 元以上，並完成按讚任務，即可免費兌換1個。即將開幕的「頭份運動公園店」則會於9月10日起開始贈送。

迎接中秋節來臨，藏壽司也於9月10日起，推出「生蝦壽司」、「炙烤味噌起司鮭魚壽司」和「鹽味花蛤軍艦」等期間限定產品，在烤肉之餘帶來清爽的風味，每盤均為40元。

藏壽司推出「吉伊卡哇墊板」。圖/藏壽司提供
藏壽司推出「吉伊卡哇墊板」。圖/藏壽司提供

壽司 運動 頭份

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