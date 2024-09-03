「國泰世華蝦皮購物聯名卡」換裝上市！4大權益升級 「9.9超級購物節」當天持卡下單最高享26%蝦幣回饋

根據金管會 、聯卡中心統計，今年上半年累計的刷卡額高達2兆元，網購刷卡金額更突破7,000億元。鎖定網購刷卡需求，為提供全台用戶最便利、回饋最有感的支付體驗，蝦皮購物攜手國泰世華宣布「國泰世華蝦皮購物聯名卡」換裝新上市，以「刷愈多、回饋趴數愈多」為升級訴求，即日起至12月31日推出「天天最高回饋5.5％蝦幣」、「首刷禮贈100蝦幣及3張0元免運券」、「卡友專屬滿額享商城88折優惠券」、「月月滿額贈0元免運券及海外刷卡免手續費」等4大獨家權益。隨著「9.9超級購物節」即將強勢登場，蝦皮購物更加碼推出9月9日當天持聯名卡下單即享「最高26%蝦幣回饋」。

蝦皮購物資深執行總監梁日威表示：「蝦皮購物自2019年首次攜手國泰世華銀行推出第一張聯名卡，5年來帶動消費金額成長逾4.5倍、累積刷出新台幣上百億元，今年適逢9.9超級購物節期間，並是蝦皮購物在台9周年之際再度攜手改版推出新聯名卡，除了觀察到聯名卡友的刷卡量逐年上升，不僅帶動蝦皮購物站上的客單價提升外，刷卡頻次也有顯著增加，可見聯名卡友對蝦皮購物的黏著度極高。」

蝦皮購物為提升用戶購物體驗，攜手國泰世華深化合作，「國泰世華蝦皮購物聯名卡」推出全新「經典蝦小編卡」、「簡約蝦皮黑卡」兩款卡面，更降低消費回饋門檻來升級主權益，即日起至12月31日卡友於蝦皮購物全站累積消費達3,000元以上，即享網購市場最有感的天天5.5％蝦幣回饋權益；蝦皮購物更為卡友準備多項豪禮，首刷用戶即贈「100蝦幣及3張0元免運券」，每位卡友亦享「精選大牌獨享88折」、「月月滿額贈0元免運券」、「海外交易免手續費」等回饋，為用戶創造最尊榮的刷卡享受。

特別的是，因蝦皮購物用戶有不少學生族群，本次也針對簽帳金融卡推出加碼優惠，即日起至12月31日25歲（含）以下用戶持國泰世華簽帳金融卡於蝦皮購物消費且完成活動登錄，享3％現金回饋（與簽帳金融卡指定通路合併計算，每戶每月回饋上限150元）。