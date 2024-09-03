限時6天快囤貨！萊爾富推「哈根達斯指定冰品買10送10」

天氣炎熱，讓許多民眾選擇大啖冰品來消暑，萊爾富也看準高溫商機，即日起至9月8日限時6天於全台門市推出「哈根達斯指定冰品買10送10」優惠活動，優惠商品包含單件售價129元的哈根達斯迷你杯與雪糕全系列品項。此年度超值優惠活動，換算下來原價2,580元的冰品，現在只要半價1,290元即可買到，等於平均單件65元有找；即日起至9月17日消費者於門市購買指定商品刷美國運通信用卡單筆消費滿888元，還可再現折100元。

擁有高知名度與人氣的冰品哈根達斯，只要推出優惠，必能吸引許多冰控趁勢囤貨。萊爾富即日起至9月8日於全台門市推出「哈根達斯指定冰品買10送10」優惠活動，優惠商品包含單件售價129元的哈根達斯迷你杯與雪糕全系列品項，其中更包含哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé的驚豔新作－香草藍莓馬卡龍系列冰淇淋迷你杯與脆皮雪糕，絲滑濃郁的香草冰淇淋，與濃郁黑醋栗醬和酸甜藍莓醬完美搭配，佐以外酥內軟的馬卡龍，為濃郁與清新帶來精緻平衡。