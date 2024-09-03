快訊

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑因網路霸凌墜樓…四叉貓發聲了

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時6天快囤貨！萊爾富推「哈根達斯指定冰品買10送10」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至9月8日萊爾富門市推出「哈根達斯指定冰品買10送10」優惠活動，平均單件65元有找。圖／萊爾富提供
即日起至9月8日萊爾富門市推出「哈根達斯指定冰品買10送10」優惠活動，平均單件65元有找。圖／萊爾富提供

天氣炎熱，讓許多民眾選擇大啖冰品來消暑，萊爾富也看準高溫商機，即日起至9月8日限時6天於全台門市推出「哈根達斯指定冰品買10送10」優惠活動，優惠商品包含單件售價129元的哈根達斯迷你杯與雪糕全系列品項。此年度超值優惠活動，換算下來原價2,580元的冰品，現在只要半價1,290元即可買到，等於平均單件65元有找；即日起至9月17日消費者於門市購買指定商品刷美國運通信用卡單筆消費滿888元，還可再現折100元。

擁有高知名度與人氣的冰品哈根達斯，只要推出優惠，必能吸引許多冰控趁勢囤貨。萊爾富即日起至9月8日於全台門市推出「哈根達斯指定冰品買10送10」優惠活動，優惠商品包含單件售價129元的哈根達斯迷你杯與雪糕全系列品項，其中更包含哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé的驚豔新作－香草藍莓馬卡龍系列冰淇淋迷你杯與脆皮雪糕，絲滑濃郁的香草冰淇淋，與濃郁黑醋栗醬和酸甜藍莓醬完美搭配，佐以外酥內軟的馬卡龍，為濃郁與清新帶來精緻平衡。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

即日起至9月17日於萊爾富門市購買指定商品刷美國運通信用卡單筆消費滿888元，即可現折100元。圖／萊爾富提供
即日起至9月17日於萊爾富門市購買指定商品刷美國運通信用卡單筆消費滿888元，即可現折100元。圖／萊爾富提供

冰品 售價

延伸閱讀

免費吃！他到超商吃便當「結帳0元」嚇傻 店員曝真相震撼上萬人

2024米其林 ／星級餐廳公布！10家新摘1星、台南仍掛零、全球首間冰品摘星

竹縣萊爾富整間陷入火海！超商店員飛奔而出逃過一劫

高雄大港閱冰2天吸4萬人潮 店家業績成長逾3成

相關新聞

限時6天快囤貨！萊爾富推「哈根達斯指定冰品買10送10」

天氣炎熱，讓許多民眾選擇大啖冰品來消暑，萊爾富也看準高溫商機，即日起至9月8日限時6天於全台門市推出「哈根達斯指定冰品買...

免費送「吉伊卡哇」墊板！藏壽司插旗頭份、限時9折

今年苗栗首間藏壽司「藏壽司頭份運動公園店」，將於9月17日正式插旗頭份，並於9月10日搶先試營運，並推出「用餐9折」的限...

「國泰世華蝦皮購物聯名卡」換裝上市！4大權益升級 「9.9超級購物節」當天持卡下單最高享26%蝦幣回饋

根據金管會 、聯卡中心統計，今年上半年累計的刷卡額高達2兆元，網購刷卡金額更突破7,000億元。鎖定網購刷卡需求，為提供...

7-ELEVEN「CITY CAFE 20周年」攜手GoShare推多重活動 加碼抽Gogoro Delight電動機車

7-ELEVEN持續創新推展永續行動，讓每一個消費者的日常都能輕鬆實踐行動，像是陪伴許多人20年探索城市的CITY CA...

旅遊平台Agoda調查：台灣客最愛回訪國家 日、韓、泰奪前3名

國際知名的旅遊平台Agoda今天布一項調查，日本、韓國和泰國是台灣旅客最愛回訪的國家前3名

Nicole Kidman現身81屆威尼斯影展 辣秀57歲不科學性感好身材

第81屆威尼斯影展（Venice International Film Festival）已從日前開展，並於義大利威尼斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。