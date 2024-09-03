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7-ELEVEN「CITY CAFE 20周年」攜手GoShare推多重活動 加碼抽Gogoro Delight電動機車

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN CITY CAFE 20周年攜手GoShare 5週年合作，結合線上線下自9月4日至10月1日推出多重活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE 20周年攜手GoShare 5週年合作，結合線上線下自9月4日至10月1日推出多重活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續創新推展永續行動，讓每一個消費者的日常都能輕鬆實踐行動，像是陪伴許多人20年探索城市的CITY CAFE，不只隨時帶來生活能量，更領先同業與世界共好，率先將紙杯、杯套更換為「FSC森林永續認證」；為進一步推動更綠色的生活方式，CITY CAFE首度跨界攜手GoShare合作，透過有趣的活動將整座城市變身遊樂場，不僅減少碳排放，實現綠色出行，還有機會抽到Gogoro Delight電動機車

CITY CAFE 20周年攜手GoShare 5周年合作，結合線上線下自9月4日至10月1日推出多重活動，指定期間於線上購買OPENPOINT「行動隨時取」CITY系列指定案型不僅享優惠，租借GoShare並完成指定任務還能拿限量好禮，包含騎乘金、「能量補給包」開廂禮等，送完為止。

不僅如此，9月4日至9月13日指定期間購買OPENPOINT「行動隨時取」CITY系列指定案型，並於期限內兌換完畢，符合活動資格會員還有機會抽Gogoro Delight電動機車；另外，9月4日至10月1日於7-ELEVEN Facebook官方粉絲團拍照上傳與CITY CAFE的照片、留下跟CITY CAFE故事，符合活動資格者也有機會抽Gogoro Delight電動機車，等於總共有兩台Gogoro Delight電動機車（每台價值約89,800元）中獎機會。

GoShare響應CITY CAFE 20周年再加碼，9月4日至9月8日騎乘GoShare出發探索於指定7-ELEVEN門市換電站換電，只要在換電時拍下「無敵咖啡」符號，即可至GoShare官方粉絲團活動貼文，上傳符號照片對獎，享30元騎乘金（限量送完為止）；同時分享「城市換電尋寶領騎乘金」系列貼文，更有機會抽到365張CITY CAFE中杯美式咖啡提貨卡（總價值相當於12,775元）。

7-ELEVEN自2004年首度推出CITY CAFE品牌至今已邁入20週年，持續積極落實生活減塑、攜手消費者邁向永續共好，目前更攜手星巴克、21Plus／21世紀風味館架構超過2,600家「OPEN iECO循環杯服務」，據統計自2022年推出服務以來，自帶杯使用人次激增3倍，等於每5人就有1人使用非一次性飲料杯。為持續養成消費者重複使用、減少一次性飲料杯習慣，自即日起至今年12月31日前，到7-ELEVEN當筆租借循環杯享CITY CAFE濃萃咖啡系列省20元優惠，並享自帶杯折扣5元，等於每杯最多省25元。

●附註：詳細活動內容以活動官網、APP、Facebook官方粉絲團公告為準。

9月4日至9月13日購買OPENPOINT「行動隨時取」CITY系列指定案型，並於期限內兌換完畢，符合活動資格會員有機會抽Gogoro Delight電動機車；9月4日至10月1日於7-ELEVEN Facebook官方粉絲團拍照上傳與CITY CAFE的照片、留下跟CITY CAFE故事，符合活動資格者也有機會抽Gogoro Delight電動機車。圖／7-ELEVEN提供
9月4日至9月13日購買OPENPOINT「行動隨時取」CITY系列指定案型，並於期限內兌換完畢，符合活動資格會員有機會抽Gogoro Delight電動機車；9月4日至10月1日於7-ELEVEN Facebook官方粉絲團拍照上傳與CITY CAFE的照片、留下跟CITY CAFE故事，符合活動資格者也有機會抽Gogoro Delight電動機車。圖／7-ELEVEN提供
9月11日起租借GoShare就有機會得到「能量補給包」，限量共計1,500份，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
9月11日起租借GoShare就有機會得到「能量補給包」，限量共計1,500份，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE首度跨界攜手GoShare合作，透過有趣的活動將整座城市變身遊樂場，減少碳排放，實現綠色出行。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE首度跨界攜手GoShare合作，透過有趣的活動將整座城市變身遊樂場，減少碳排放，實現綠色出行。圖／7-ELEVEN提供
9月11日起租借GoShare就有機會得到「能量補給包」，包含中杯冰美式咖啡提貨卡、CITY CAFE 20周年提袋、GoShare可調節飲料提繩，限量共計1,500份，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
9月11日起租借GoShare就有機會得到「能量補給包」，包含中杯冰美式咖啡提貨卡、CITY CAFE 20周年提袋、GoShare可調節飲料提繩，限量共計1,500份，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
9月4日至9月8日騎乘GoShare出發探索於指定7-ELEVEN門市換電站換電，加碼領限量騎乘金，再抽一年份CITY CAFE免費喝。圖／7-ELEVEN提供
9月4日至9月8日騎乘GoShare出發探索於指定7-ELEVEN門市換電站換電，加碼領限量騎乘金，再抽一年份CITY CAFE免費喝。圖／7-ELEVEN提供
9月4日至9月13日指定期間購買OPENPOINT「行動隨時取」CITY系列指定案型，並於期限內兌換完畢，符合活動資格會員有機會抽Gogoro Delight電動機車。圖／7-ELEVEN提供
9月4日至9月13日指定期間購買OPENPOINT「行動隨時取」CITY系列指定案型，並於期限內兌換完畢，符合活動資格會員有機會抽Gogoro Delight電動機車。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 消費者 電動機車

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