「米其林星級」口碑聲量排行榜上線！一次看懂50間摘星餐廳話題

《網路溫度計DailyView》「米其林星級」網路口碑聲量排行榜近日上線，集結2023年、2024年《台灣米其林指南》的摘星餐廳，透過網路聲量、好評影響力、熱門關鍵字、情緒分布等數值帶你看見每一家餐廳的網路熱度，快來看看這些熱門米其林星級餐廳的網路口碑排名吧！

囊括近2年《台灣米其林指南》摘星餐廳 多項數據呈現網路熱度

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這次榜單盤點近兩年間、總計50家星級餐廳，使用者可以透過這個榜單看見近兩年所有米其林星級餐廳的排行。

網路口碑聲量排行榜透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查各家米其林星級餐廳的網路聲量。資料蒐集範圍涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、PTT、Dcard、TikTok、新聞媒體、部落格及其他社群平台，從網友討論及媒體報導中計算近一個月和該家餐廳相關的主文及回文則數，以此作為「網路聲量」，並且依據網路聲量的高低進行排行，網路聲量越高代表能見度越高。此外，為了讓排行榜更有參考價值，近1個月聲量低於25筆的餐廳將不列入排行中。

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除了網路聲量之外，口碑聲量排行榜中還包含其他參考數值，像是正負情緒分布，以及根據網路聲量和好感度加權計算、能夠反映出「好評」與「聲量影響力」的「好評影響力」數據。此外，榜單上也可以看見每一家餐廳的網路熱門關鍵字，從中能夠發現，米其林星級餐廳的熱門關鍵字幾乎都是其他星級餐廳，顯示出這些餐廳在網路社群上經常被放在一起共同討論。

從數據看見餐廳討論焦點！榜單上的話題餐廳別錯過

網路聲量口碑排行榜可以反映出各家米其林星級餐廳在網路上的討論度，從中可以發現榜上前幾名多為較有話題性的餐廳。例如目前位於排行榜第1名的RAW就因為今年底即將停業而帶出許多討論及新聞報導；第2名的君品酒店頤宮則是接連7年都拿下米其林三星殊榮，在這次的摘星名單中備受矚目；第3名的MINIMAL以「全球首間米其林冰淇林店」的頭銜受到關注，在一片中西式料理中格外與眾不同，因此也造成不少話題。

《網路溫度計DailyView》將透過網路聲量、好評影響力、熱門關鍵字、情緒分布等數據，持續為大家帶來最新的米其林星級餐廳排行。想知道這些厲害的星級餐廳哪幾家在網路上熱度最高嗎？還有哪些不能錯過的話題餐廳呢？快來鎖定米其林星級網路口碑排行榜吧！

【《網路溫度計DailyView》米其林星級網路口碑聲量排行榜】

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