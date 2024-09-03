旅遊平台Agoda調查：台灣客最愛回訪國家 日、韓、泰奪前3名

國際知名的旅遊平台Agoda今天布一項調查，日本、韓國和泰國是台灣旅客最愛回訪的國家前3名。

Agoda發布新聞稿，根據回訪旅客調查，日本、韓國和泰國是依序台灣旅客最愛回訪的國家前3名，中國和越南第4和第5。

Agoda發現，87%的台灣旅客曾經重遊目的地，其中，超過半數的人表示重遊的主要原因是與家人朋友相聚，近半數的人則是為了當地美食，而有一部分人則是因為藝術與文化。過去10年內，超過1/3的旅客至少回訪過他們最愛的地點1至3次，而近3成的旅客則回訪超過10次，顯示出台灣旅客對於特定的旅遊目的地，有持續且高度的回訪意願。

Agoda說，根據調查，50%的台灣受訪者選擇「旅行便利性」作為主要回訪日本、韓國和泰國原因，另有47%的受訪者選擇美食，其他因素還包括：便利的地理位置、經濟實惠性、安全與清潔，而過去良好的體驗經驗也是重要因素之一。

Agoda總部位於新加坡，隸屬於Booking Holdings集團，在全球25個市場均設有據點，提供全球450萬間飯店和度假村的超值優惠，及航班、活動體驗等服務，讓旅客輕鬆前往任何目的地，以優惠價格暢遊全世界。Agoda網站和手機App提供39種語言介面，及24小時客服支援。