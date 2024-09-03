Nicole Kidman現身81屆威尼斯影展 辣秀57歲不科學性感好身材

第81屆威尼斯影展（Venice International Film Festival）已從日前開展，並於義大利威尼斯舉行。今年的影展場外逐漸「坎城」化，無數明星、名人都穿戴起高級時裝、精品，透過鎂光燈與網路，令影展添多了娛樂星光，時尚指數悄悄升溫。

去年底剛成為Balenciaga品牌代言人的法國天后Isabelle Huppert，在紅毯上便穿上一套50季高訂 Look45紅色禮服。禮服正面設計為長袖、襲地，唯背面則有一超大蝴蝶結緞帶，像是國寶級影后與高訂、魅力藏在細節裡；美國天后Nicole Kidman則是在影展期間換上Bottega Veneta的2024早秋系列連身洋裝搭配Bombe貓眼造型墨鏡，除了背景的遊艇讓人聯想到威尼斯的度假愜意氛圍，Nicole Kidman綁起的金色馬尾更辣秀不科學性感好身材。

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）雖然沒有推出時裝，但美豔的珠寶永遠都是華服的最佳好朋友，自信氣場的映現，包含寶格麗品牌大使、美國女星Cailee Spaeny，英國女星Amy Jackson都配戴了BVLGARI珠寶現身影展，手上的Eden the Garden of Wonders系列頂級祖母綠與鑽石戒指，祖母綠的鑲嵌展現出婀娜流線，一如洋裝身上的幾何線條；此外Amy Jackson身上的Mediterranea系列頂級黃鑽與鑽石項鍊的主石便為一顆Fancy Vivid Yellow IF等級的黃鑽達6.10克拉，此外耳邊的頂級鑽石耳環主石也分別為F VVS2等級重約3.10克拉、F VS1等級重約3.06克拉。