Nicole Kidman現身81屆威尼斯影展 辣秀57歲不科學性感好身材
第81屆威尼斯影展（Venice International Film Festival）已從日前開展，並於義大利威尼斯舉行。今年的影展場外逐漸「坎城」化，無數明星、名人都穿戴起高級時裝、精品，透過鎂光燈與網路，令影展添多了娛樂星光，時尚指數悄悄升溫。
去年底剛成為Balenciaga品牌代言人的法國天后Isabelle Huppert，在紅毯上便穿上一套50季高訂 Look45紅色禮服。禮服正面設計為長袖、襲地，唯背面則有一超大蝴蝶結緞帶，像是國寶級影后與高訂、魅力藏在細節裡；美國天后Nicole Kidman則是在影展期間換上Bottega Veneta的2024早秋系列連身洋裝搭配Bombe貓眼造型墨鏡，除了背景的遊艇讓人聯想到威尼斯的度假愜意氛圍，Nicole Kidman綁起的金色馬尾更辣秀不科學性感好身材。
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）雖然沒有推出時裝，但美豔的珠寶永遠都是華服的最佳好朋友，自信氣場的映現，包含寶格麗品牌大使、美國女星Cailee Spaeny，英國女星Amy Jackson都配戴了BVLGARI珠寶現身影展，手上的Eden the Garden of Wonders系列頂級祖母綠與鑽石戒指，祖母綠的鑲嵌展現出婀娜流線，一如洋裝身上的幾何線條；此外Amy Jackson身上的Mediterranea系列頂級黃鑽與鑽石項鍊的主石便為一顆Fancy Vivid Yellow IF等級的黃鑽達6.10克拉，此外耳邊的頂級鑽石耳環主石也分別為F VVS2等級重約3.10克拉、F VS1等級重約3.06克拉。
而除了資深影后，國際名導則是紅毯間的超閃星光，像是曾拍攝過《羅馬》、《地心引力》、《羊男的迷宮》等作品，並獲奧斯卡最佳導演獎和最佳剪輯獎的墨西哥導演艾方索柯朗（Alfonso Cuarón），便穿上了Prada的成套黑色西裝與酒紅色領帶，穩重不失個性，將焦點回歸電影本身、讓作品說話。
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