日商看好台灣農產商機 研製霜淇淋、茶飲上市

農業部今天表示，部長陳駿季2日起率團訪問日、韓企業，已有日商運用台灣農產開發出銅鑼燒、冰烤地瓜及台灣式水果甜點霜淇淋，也將運用紅肉紅龍果開發茶飲、台灣水果茶等。

農業部國際事務司發布新聞指出，陳駿季自2日至6日率團訪問日本、韓國，藉此拓展台灣農企業、國產優質農產品海外高價市場商機。

國際事務司表示，訪問行程首站與日本AEON集團的超商Ministop座談交流，這家超商也是日本第4大超商，於日本境內、海外擁有超過2000門市，已陸續運用台灣農產開發出商品，包含使用「台農57號 冷凍冰烤地瓜」，開發出銅鑼燒、冰烤地瓜霜淇淋，受消費者青睞。

其次，雙方就6月輸入日本的台灣紅肉火龍果、原已可輸入日本的台灣香蕉開發商品展開討論，得知Ministop運用香蕉的香氣與紅肉火龍果的討喜賣相，創造出「台灣式水果甜點霜淇淋」。

再者，Ministop指出，紅肉火龍果非常適合跟氣泡水結合，開發茶飲；若將台灣水果與茶結合，則可開發風味極佳的台灣水果茶；後續將擴大採購台灣農產，持續開發符合日本消費者口味的商品。

另外，行程包含拜會日本得利卡膳食工廠，交流使用台灣滷肉、肉燥等豬肉加工品的運用，而這家日商為專業便當及各式飯糰生產食品公司，日產逾3萬個飯糰及1萬個便當，供應至254間超商分店。