遭控性騷女員工！饗賓餐旅總經理「3點聲明」回應了

旗下擁有饗食天堂、饗饗、旭集、饗 A Joy等多個餐飲品牌的饗賓餐旅集團，近日傳出已婚少東陳毅航多次騷擾女員工，引發熱議。陳毅航也發表聲明，表示周刊以逸脫勞動局認定的事實範圍，自行杜撰出各種奇奇怪怪的不實敍述，該等逸脫範圍均無所本。

根據鏡週刊的報導，饗賓餐旅集團總經理陳毅航多次性騷擾旗下女員工，包括透過在下班時間連環扣示愛、送雞湯至女員工家中，或是邀約試菜，並利用職權假公濟私、猛獻殷勤。根據報導內容，勞動局的調查結果也認定陳毅航性騷屬實。

對此事件，陳毅航也透過集團公關發布三點聲明，聲明指出，「C女對勞動局之申訴內容，皆為扭曲事實全無根據之惡意指控，本人在律師陪同下，對勞動局皆已完全坦誠雙方往來之事實，並對不實指控嚴正否認。對於勞動局完全採信C女片面說詞，並將本人所否認的事實誣陷本人自承，深感痛心、遺憾與無奈。 」

聲明第二點表示，本人坦蕩向週刊說明事件真相，並希望週刊秉持事實報導，對於週刊完全採信C女片面之詞，未經事實調查之報導，對本人與饗賓名譽造成之傷害深感遺憾。周刊以逸脫勞動局認定的事實範圍，自行杜撰出各種奇奇怪怪的不實敍述，該等逸脫範圍均無所本。

第三點，本人認為勞動局在本案的處理程序，讓被申訴人處在資訊完全不透明的情況，極易被有心人士所利用。本人已依法律途徑提出訴願程序，以捍衛本人名譽。對於相關人等的妨害名譽行為，本人也會依法追究，全力捍衛本人名譽。