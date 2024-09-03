嘉林餐旅集團雙雄耀眼 態芮蟬聯三星、A滿周年摘一星

《臺灣米其林指南 2024》已揭曉，在亞洲鄰國餐廳摘星數呈減少趨勢的情況下，台灣市場逆勢增長，儘管仍要面臨fine dining市場飽和、餐飲業缺工嚴重，以及永續發展理念崛起等挑戰，嘉林餐旅集團依然堅持初衷，秉持相信飲食的感染力與創作力信念，成功引領集團旗下兩家法式餐廳榮獲米其林星級榮譽——態芮蟬聯三星，A首摘一星。

態芮自2018年榮獲米其林一星以來，持續以法餐形式訴說台灣故事，巧妙融合台灣小吃元素，創造出別具一格的精緻料理，讓世界以全新視角品味台灣的在地特色飲食文化。今年態芮再次蟬聯米其林三星，充分展現餐飲實力。面對外界質疑與負評時，主廚始終堅持自己的料理風格與理念，拒絕隨波逐流，正是這份堅守和對台灣食材的深度理解，使餐廳的菜品更加真誠、獨特，成為台灣乃至國際食客心目中的美食地標。

嘉林餐旅集團旗下另一間法式餐廳A開幕僅一年，便斬獲米其林一星殊榮。該集團特別感謝所有評審、媒體以及客人們的支持與認可，讓餐廳在大眾的高度期待和話題熱度下，沒有辜負外界的期望。自開幕以來，A已經推出四季菜單，每一季都帶來全新創意與驚喜，讓賓客們能夠感受到季節的變化與美味的多元呈現。

儘管在西餐領域已經取得令人矚目的成績，嘉林餐旅集團同時積極拓展中餐市場。位於台北101大樓85層的捌伍添第，以台灣島嶼歷史人文及山海風土，呈現粵菜之美，自2022年開業至今為米其林指南推薦粵菜餐廳。今年初開幕的川雅川菜餐廳，則巧妙融合西方fine dining的擺盤精髓與中式圓桌大菜的傳統形式，嘗試在精緻與傳統之間找到平衡，呈現出東西方美學的完美共存。