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1999、99年次注意！FRIDYAS指定主餐送半份炭烤豬肋排

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
TGI FRIDAYS秋季菜單「醬烤好火伴」，嚴選5款烤物、5種醬料、8道配菜，消費者可依照喜好挑選，無須擔心踩雷，實現「選擇自由」。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS秋季菜單「醬烤好火伴」，嚴選5款烤物、5種醬料、8道配菜，消費者可依照喜好挑選，無須擔心踩雷，實現「選擇自由」。圖／開展餐飲集團提供

TGI FRIDYAS為了讓更多喜愛炭烤美味的鐵粉實現「選擇自由」加上「飽腹自由」，以品嚐炭烤肋排時的手勢為靈感，發起第一屆「99全球豬肋排日」。自9月3日至9月30日，週一到週五至TGI FRIDAYS任點「醬烤好火伴」主餐，並出示西元1999年或民國99年有效身份證件，就送半份炭烤豬肋排。

出生年份沒跟上也別緊張，10月起胡同燒肉將接力販售「TGI FRIDAYS田納西威士忌醬風味豬肋條」，活動期間內點購「醬烤好火伴」主餐，贈10月起招待券乙張。

此外，TGI FRIDAYS攜手最強日式精緻燒肉品牌胡同燒肉，推出聯名新品——秋季菜單「醬烤好火伴」，以胡同最具人氣的燒肉醬與味噌醬搭配TGI FRIDAYS零負評炭烤豬肋排，創造全新滋味。

秋季菜單「醬烤好火伴」嚴選5款烤物、5種醬料、8道配菜，消費者可完全依照口味喜好任意挑選專屬的「醬烤隊友」。在醬料選擇中特意加入胡同燒肉最經典的「日式燒肉醬」與「日式味噌醬」，讓美式火烤與日式醬料，在味蕾中相見。

而派對必備的網美系飲品，TGI FRIDAYS也早已就位，瞄準現代人「相機先食」的習慣，一口氣帶來4款夢幻飲品。「草莓麗葉泡泡」與「香柚薄荷泡泡」分別選用法式麗葉酒與英式龐貝琴酒，搭配新鮮水果與氣泡酒，在夏末秋初體驗微醺的美好。「香格里拉派對」與「加勒比海熱浪」更是為了歡聚而生。超大份量讓姊妹們恣意暢飲，大氣放入柳橙片、櫻桃等熱帶風味，不管有酒精或沒酒精，都能在TGI FRIDAYS的帶領下，感染「永遠都是星期五」的歡樂與自在。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

TGI FRIDAYS攜手胡同燒肉，聯名推出「醬烤好火伴」，以胡同燒肉醬與味噌醬搭配TGI FRIDAYS炭烤豬肋排，創造全新滋味。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS攜手胡同燒肉，聯名推出「醬烤好火伴」，以胡同燒肉醬與味噌醬搭配TGI FRIDAYS炭烤豬肋排，創造全新滋味。圖／開展餐飲集團提供
同步帶來派對必備的網美系飲品，超大份量讓姊妹們恣意暢飲感受熱帶風情，圖為加勒比海熱浪。圖／開展餐飲集團提供
同步帶來派對必備的網美系飲品，超大份量讓姊妹們恣意暢飲感受熱帶風情，圖為加勒比海熱浪。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDYAS以品嚐炭烤豬肋排時的手勢為靈感，發起第一屆「99全球豬肋排日」，9月平日任點「醬烤好火伴」主餐，並出示西元1999年或民國99年有效身份證件，送半份炭烤豬肋排。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDYAS以品嚐炭烤豬肋排時的手勢為靈感，發起第一屆「99全球豬肋排日」，9月平日任點「醬烤好火伴」主餐，並出示西元1999年或民國99年有效身份證件，送半份炭烤豬肋排。圖／開展餐飲集團提供

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