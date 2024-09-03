獨／30年民主聖地「阿才的店」熄燈！最後營業日曝光

創立超過30年、被譽為「民主聖地」的知名餐廳「阿才的店」，在今年初曾傳出因無力支付房租，因此尋求頂讓的消息。近日發則現，阿才的店店門口已經貼出停業公告，預計將於11月30日結束營業。

經歷過台灣街頭運動時代的「阿才的店」，當年有許多黨外人士、學運人士都曾在店內聚餐，包括許信良、陳水扁、施明德等人均在此活動，因此被稱為「民主聖地」，具有特殊的意義與歷史。歷經時代變遷，阿才的店由最初所在的金山南路，搬遷至仁愛路，又再輾轉至現今的八德路上，仍吸引不少賓客登門支持，店內則是提供阿才豆腐、炸肥腸、醬爆雞丁、宮保皮蛋等熱炒料理。目前在google map累積超過700則評論，平均獲得4.0顆星。

2023年底，阿才的店傳出積欠房東房租76萬元，遭法院判決應騰空房屋還給房東，並需清償76萬元，因此再度登上新聞話題。近日在阿才的店門口，則發現已經貼出公告，內容指出「阿才的店於113/11/30為最後營業日」，預告30多年的傳奇歷史，恐將劃下句點。