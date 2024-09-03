快訊

公公活像個大巨嬰！她心疼婆婆太辛苦 網開眼界：懶鬼、渣鬼上身

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出遊何必等長假！ 台灣虎航推機票限時搶購均一價799元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航官網公布3日推出限時搶購平日出發均一價 台幣799 起。黃淑惠截圖
台灣虎航官網公布3日推出限時搶購平日出發均一價 台幣799 起。黃淑惠截圖

台灣虎航推出「出遊何必等長假 平日航班省更多！」優惠方案，3日推出限時搶購超吸睛，平日出發均一價 TWD 799 起，限周一、二、三台灣出發；周三、四、五外站回程航班。

暑假結束後，台灣虎航在平日推出限時優惠，台灣虎航特別強調，此優惠價格為單程未稅，台灣端出發時限購買周一、二、三之航班；於日本、韓國、澳門、泰國、越南端出發時，限購買周三、四、五之航班，才有機會搶得優惠票價，優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。

法人分析，航空業淡、旺季會優來愈明顯，台灣虎航為平價航空，在票價的變動上非常有彈性，日前公布7月自結數，單月稅後純益為3.84億元，每股稅後純益為0.86元；法人推估，以7月的數字來推算，應該是單月史上新高記錄，8月還是載客旺季，也讓第3季獲利出現想像空間。

台灣虎航日前已向正式向台灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市，預計最快第4季上市掛牌。

台灣虎航也要擴大市場，台灣虎航多達 19 條赴日航線為主力營收來源，已經開航十年台灣虎航，未來將推出兩大策略左右開弓，首先專營亞洲區域航點，以 4 小時為最佳航程，精算旅客座位成本價值，在多年來持續不斷 Tigerair 品牌經營下，已獲得國內消費者的認同，平價航空的特色已完全發揮，成為國人、國際旅客便利性最高的首選。

出國旅遊 台灣虎航 機票促銷 票價

延伸閱讀

全紅嬋澳門酒店遭數百粉絲堵在女廁 員工：她嚇得在裏面哭

唯一參選人 岑浩輝選澳門特首 批博彩野蠻擴張一業獨大

義大國際高中團隊 澳門青少年科技賽奪3金

台灣虎航冬季航班第3波今天上午10時開賣 機票799元起

相關新聞

獨／30年民主聖地「阿才的店」熄燈！最後營業日曝光

創立超過30年、被譽為「民主聖地」的知名餐廳「阿才的店」，在今年初曾傳出因無力支付房租，因此尋求頂讓的消息。近日發則現，...

遭控性騷女員工！饗賓餐旅總經理「3點聲明」回應了

旗下擁有饗食天堂、饗饗、旭集、饗 A Joy等多個餐飲品牌的饗賓餐旅集團，近日傳出已婚少東陳毅航多次騷擾女員工，引發熱議...

嘉林餐旅集團雙雄耀眼 態芮蟬聯三星、A滿周年摘一星

《臺灣米其林指南 2024》已揭曉，在亞洲鄰國餐廳摘星數呈減少趨勢的情況下，台灣市場逆勢增長，儘管仍要面臨fine di...

1999、99年次注意！FRIDYAS指定主餐送半份炭烤豬肋排

TGI FRIDYAS為了讓更多喜愛炭烤美味的鐵粉實現「選擇自由」加上「飽腹自由」，以品嚐炭烤豬肋排時的手勢為靈感，發起...

出遊何必等長假！ 台灣虎航推機票限時搶購均一價799元起

台灣虎航推出「出遊何必等長假 平日航班省更多！」優惠方案，3日推出限時搶購超吸睛，平日出發均一價 TWD 799 起，限...

台灣首家「鳥貴族」「NO COFFEE」都在南西商圈9/20見客

周年慶前是百貨重點新櫃陸續進駐的日子，新光三越台北南西店9月起多家新櫃陸續展開，還將有三大全台首發美食新櫃登場，包括日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。