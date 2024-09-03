台灣首家「鳥貴族」「NO COFFEE」都在南西商圈9/20見客

周年慶前是百貨重點新櫃陸續進駐的日子，新光三越台北南西店9月起多家新櫃陸續展開，還將有三大全台首發美食新櫃登場，包括日本連鎖平價串燒居酒屋「鳥貴族」、日本福岡人氣咖啡品牌「NO COFFEE」、初魚集團旗下品牌「牛喜寿喜燒」，都讓捷運中山站美食陣容更加熱鬧。

來自日本連鎖平價串燒居酒屋「鳥貴族」 因每一串燒烤料理在日本都只要360日圓（相當於台幣75元）就可以吃到各式雞肉串燒，是日本上班族下班後聚餐的熱門選擇，也因為可以自助平板點餐、就算不會日語也能輕鬆點而受到觀光客歡迎。鳥貴族與台灣大成集團合作，台灣首店進駐新光三越台北南西一館五樓，現在開幕日確定，將於9月20日開幕，即將在台灣就可吃到鳥貴族招牌的雞肉串燒。

福岡知名咖啡廳「NO COFFEE」以「NO COFFEE, NO LIFE」的含義命名，店內灰色混凝土的空間搭配黑白色調，簡單個性風格反而更吸引人，不只賣咖啡， 同時店內也有許多品牌設計周邊或時髦的生活小物，吸引品牌愛好者收藏。台灣首店進駐新光三越台北南西三館一樓、將於9月20日開幕。

另外，10月3日還有「牛喜寿喜鍋」進駐新光三越台北南西三館B2，以及同樣來自初魚集團的品牌「長浜魚屋」(西區首發)；日式炒麵、大阪燒「長田本庄軒」(西區首發) 預計10月下旬進駐開幕。