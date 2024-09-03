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路易威登鐘表總監Jean Arnault：手表能流傳百年是很浪漫的事

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Escale其中一款鉑金腕表，採用隕石材質表盤，呈現對比性紋理和天然礦物色調。圖／路易威登提供
Escale其中一款鉑金腕表，採用隕石材質表盤，呈現對比性紋理和天然礦物色調。圖／路易威登提供

趁著路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於台舉辦史上規模最盛大的頂級珠寶腕表展，2021年接手品牌的鐘部門行銷暨產品開發總監的Jean Arnault首度造訪台灣。無疑，他引人注目的另一個身份，來自他的姓氏：他是LVMH集團創辦人/董事長/CEO Bernard Arnault的年紀最小的兒子。

年僅26歲的他，接手路易威登鐘表部門的時候也才大學剛畢業，在產品研發時程相對冗長的鐘表產業中，三年間他重新翻新了品牌的經典設計，以更顯年輕的現代化面貌，讓鐘表部門的作品，在商品範疇從香水、珠寶、到設計師家具如此廣泛的路易威登中，以更鮮明的姿態被看見。

在他炫風般的一日訪台行程中，除了與台灣的忠實藏家見面，他也接受聯合報專訪，簡述他自己與鐘表的淵源與熱情，以及對於品牌鐘表部門的未來想法。

●台灣藏家品味明確懂收藏 製表品質就是一切

在與台灣藏家見面之前，Jean Arnault就已做足功課，「台灣藏家對於細節非常講究，欣賞製作精良、結構精準的時計。」他表示，在亞洲的市場上，台灣和日本的藏家頗為近似，擁有明確的品味，而且都非常注重妥善保存，也因此品牌近兩年因應市場調整策略，得到很正面的回饋，「以路易威登的鐘表商品來說，高級製表的表現則是從以前開始就相當優秀，但這兩三年陸續改版的Tambour和Escale也得到忠實藏家的進一步認同。」

Tambour和Escale這兩個系列在Jean Arnault接手後，迎來全新面貌。除了外觀細節更符合當代美學與配戴習慣，也換上品自製的全新LFT023自動機芯。一般而言，鐘表品牌在重整一個系列時，往往會在推出基礎表款後進一步開發複雜功能的款式。但他認為，不論什麼樣的功能都必須要尊重原創設計，不能為了要推出複雜功能而硬塞尺寸不合的機芯，然後犧牲原本的設計。

「大小尺寸厚度這些規格可以調整，但整體設計比例必須維一致。這其實背後需要付出非常大的心力，因為即便小至0.5毫米甚至0.1毫米的不同，在手腕上都會展現出很大的差異。」他說，「我最在意的是我們製表的品質。路易威登絕對不會是一個以腕表為主力的品牌。因此腕表部門的目標，是盡力打造最高品質的時計：品質就是一切。我們的目標既非數量，也非銷售數字，而是品質保證，讓大家知道在這個領域，即便沒有數百年悠久的歷史，我們有在用心製表，且有能力製作出市面上最優秀品質的時計。」

●12歲起立志踏足鐘表業 原來是資深藏家

能空降帶領Fabrique du Temps這樣一個傳奇表廠，Jean Arnault其實是個資深藏家與愛好者。「我12歲就立志要進入鐘表產業了！」他分享自己的鐘表收藏，從第一枚泰格豪雅開始，如今已有30多隻，不過收藏的過程中也發現自己品味變化頗大，很難定義。最近的心頭好則是一枚的Chaumet Pleiades跳時表，搭載來自獨立製表大師F P Journe的機芯，「我想是在80-90年代的產品，從現在的眼光看非常美，但數量極少，我想當時應該是一個商業災難吧！」他大笑。

他的收藏中自然不乏路易威登作品，「其中三枚是我在ebay上找到的骨董，另外兩枚是我自己的作品Tambour和Escale。我現在目標是要收藏我自己的里程碑之作，雖然現在來說數量不算多，但希望能愈來愈豐富。」除了熱愛鐘表，Jean Arnault也是忠實的賽車和網球愛好者，未來有可能在LV的表款中看到更多運動元素嗎？他認為重點是在於能否創造出真正實用、又有趣的機芯，就像路易威登曾經推出的限量雙計時碼表（Twin Chrono）；他不想換個計時碼表機芯就號稱運動。

很難想像，在數位時代出生長大的Jean Arnault對傳統機械、類比的事物竟擁有如此熱情，「我和我之後的世代，確實有一定比例的人，是希望能擁有可以長久的物件的」他隨手拿起手機，「對於我來說，每隔幾年就要換一支新手機其實很煩，但手表，可以留給小孩、孫子，我甚至覺得，一百年後的製表師能夠整理機芯、修改結構甚至修復整隻機械表，是一件非常浪漫的事！」

●帶領傳奇表廠的新世代

因為家族經營精品集團，喜愛鐘表的他自小便有機會造訪旗下的表廠，不過他卻是到了2019年才第一次踏進由Michel Navas和Enrico Barbasini兩位大師創辦的Fabrique du Temps表廠。「當下我完全被擊中心臟！」他回憶，「大眾對於路易威登的製表歷史、Michel Navas和Enrico Barbasini這些製表天才的事蹟，以及他們所創作出來的精彩傑作，所知實在太少了！除了他們為路易威登製作了包括Spin time在內的各種複雜功能，他們更曾為包括百達翡麗、Franck Muller在內的高級製表界研發過超狂的設計。我相信藉由路易威登的廣大知名度，是很好的機會，能把Fabrique du Temps的故事和成就告訴大家。」

「表廠最大的特色就是具備100%完全自製的能力。最近幾年來我們一直努力引進各種不同領域的專業技能，由一位製表師從頭到尾單獨負責一枚腕表的製作，並加以整合、以掌握最高品質的製表技術。」Jean Arnault解說，Fabrique du Temps在各方面的實力都很平均也很優秀，「這也是最讓我震撼的！我若是有靈感或對複雜功能有想法，我就會去找他們討論，他們會說這想法可能會有點難度…但可能隔天他們就會找到解決方案了。他們是非常擅長製表的真正天才。」

有趣的是，路易威登本身擁有170年的歷史，但製表的20年資歷，在動輒上百年的歷史品牌間顯得相當年輕。歷史對於要走向未來的創作者來說究竟是助力？還是包袱？Jean Arnault說其實這正是路易威登鐘表很好的契機「因為有歷史的品牌往往會去挖骨董表，重新調整後再推出。我們沒有這些歷史表款可以用，但我們有其他不同領域的商品可以作為靈感，靈感可能來自170年前的歷史經典，也可能來自Nicolas Ghesquière（女裝創意總監）或Pharrell（男裝創意總監）的最新創作。正因為路易威登的創作能量如此強大，我們能從中擷取特定的設計元素，這也是我非常欣賞的品牌特質。」

Tambour腕表，40毫米黃K金表殼與表鍊，搭載LFT023自動機芯，採用隱藏式三片式折疊扣。圖／路易威登提供
Tambour腕表，40毫米黃K金表殼與表鍊，搭載LFT023自動機芯，採用隱藏式三片式折疊扣。圖／路易威登提供
Escale其中一款鉑金腕表，採用隕石材質表盤，呈現對比性紋理和天然礦物色調。圖／路易威登提供
Escale其中一款鉑金腕表，採用隕石材質表盤，呈現對比性紋理和天然礦物色調。圖／路易威登提供
擁有豐富歷史的Tambour腕表於2023年首度換上一體成型表鍊。圖／路易威登提供
擁有豐富歷史的Tambour腕表於2023年首度換上一體成型表鍊。圖／路易威登提供
Escale三針自動腕表，39毫米玫瑰金表殼配藍色表盤，搭載LFT023自動機芯，及自路易威登皮件工藝中汲取靈感的小牛皮表帶。圖／路易威登提供
Escale三針自動腕表，39毫米玫瑰金表殼配藍色表盤，搭載LFT023自動機芯，及自路易威登皮件工藝中汲取靈感的小牛皮表帶。圖／路易威登提供
路易威登將品牌經典行李箱和皮件的素融入全新Escale系列的設計。圖／路易威登提供
路易威登將品牌經典行李箱和皮件的素融入全新Escale系列的設計。圖／路易威登提供
LFT023自動機芯是路易威登與機芯專家鐘表製造商Le Cercle des Horlogers合作設計。圖／路易威登提供
LFT023自動機芯是路易威登與機芯專家鐘表製造商Le Cercle des Horlogers合作設計。圖／路易威登提供
瑞士日內瓦La Fabrique du Temps Louis Vuitton路易威登製表工坊。圖／路易威登提供
瑞士日內瓦La Fabrique du Temps Louis Vuitton路易威登製表工坊。圖／路易威登提供
路易威登將品牌經典行李箱和皮件的素融入全新Escale系列的設計。圖／路易威登提供
路易威登將品牌經典行李箱和皮件的素融入全新Escale系列的設計。圖／路易威登提供
Tambour新表款，拉絲表盤的中心裝飾全新的LOUIS VUITTON PARIS字樣，隱藏在蝸形小秒盤下方的FAB. EN SUISSE取代了SWISS MADE，將巴黎風與瑞士專業技術融合於單一創作中。 圖／路易威登提供
Tambour新表款，拉絲表盤的中心裝飾全新的LOUIS VUITTON PARIS字樣，隱藏在蝸形小秒盤下方的FAB. EN SUISSE取代了SWISS MADE，將巴黎風與瑞士專業技術融合於單一創作中。 圖／路易威登提供
Tambour腕表，40毫米黃K金表殼與表鍊，搭載LFT023自動機芯，採用隱藏式三片式折疊扣。圖／路易威登提供
Tambour腕表，40毫米黃K金表殼與表鍊，搭載LFT023自動機芯，採用隱藏式三片式折疊扣。圖／路易威登提供
全新Tambour腕表，圓形表殼的弧形側面共裝飾著12個LOUIS VUITTON字母，極富立體感，並具有建築風格般的尺寸和比例。圖／路易威登提供
全新Tambour腕表，圓形表殼的弧形側面共裝飾著12個LOUIS VUITTON字母，極富立體感，並具有建築風格般的尺寸和比例。圖／路易威登提供
Tambour腕表，40毫米精鋼表殼與表鍊，配銀灰色表盤，搭載LFT023自動機芯。圖／路易威登提供
Tambour腕表，40毫米精鋼表殼與表鍊，配銀灰色表盤，搭載LFT023自動機芯。圖／路易威登提供
路易威登鐘表部門行銷暨產品開發總監Jean Arnault。圖／路易威登提供
路易威登鐘表部門行銷暨產品開發總監Jean Arnault。圖／路易威登提供
Escale玫瑰金材質表款的全新表盤紋理，是直接參考路易威登Monogram帆布的精細紋理表面。圖／路易威登提供
Escale玫瑰金材質表款的全新表盤紋理，是直接參考路易威登Monogram帆布的精細紋理表面。圖／路易威登提供
LFT023自動機芯是路易威登與機芯專家鐘表製造商Le Cercle des Horlogers合作設計。圖／路易威登提供
LFT023自動機芯是路易威登與機芯專家鐘表製造商Le Cercle des Horlogers合作設計。圖／路易威登提供
2002年問世的Tambour腕表於2023年經重新改版，更符合現代人的配戴美學。圖／路易威登提供
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