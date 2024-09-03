路易威登鐘表總監Jean Arnault：手表能流傳百年是很浪漫的事

趁著路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於台舉辦史上規模最盛大的頂級珠寶腕表展，2021年接手品牌的鐘部門行銷暨產品開發總監的Jean Arnault首度造訪台灣。無疑，他引人注目的另一個身份，來自他的姓氏：他是LVMH集團創辦人/董事長/CEO Bernard Arnault的年紀最小的兒子。

年僅26歲的他，接手路易威登鐘表部門的時候也才大學剛畢業，在產品研發時程相對冗長的鐘表產業中，三年間他重新翻新了品牌的經典設計，以更顯年輕的現代化面貌，讓鐘表部門的作品，在商品範疇從香水、珠寶、到設計師家具如此廣泛的路易威登中，以更鮮明的姿態被看見。

在他炫風般的一日訪台行程中，除了與台灣的忠實藏家見面，他也接受聯合報專訪，簡述他自己與鐘表的淵源與熱情，以及對於品牌鐘表部門的未來想法。

●台灣藏家品味明確懂收藏 製表品質就是一切

在與台灣藏家見面之前，Jean Arnault就已做足功課，「台灣藏家對於細節非常講究，欣賞製作精良、結構精準的時計。」他表示，在亞洲的市場上，台灣和日本的藏家頗為近似，擁有明確的品味，而且都非常注重妥善保存，也因此品牌近兩年因應市場調整策略，得到很正面的回饋，「以路易威登的鐘表商品來說，高級製表的表現則是從以前開始就相當優秀，但這兩三年陸續改版的Tambour和Escale也得到忠實藏家的進一步認同。」

Tambour和Escale這兩個系列在Jean Arnault接手後，迎來全新面貌。除了外觀細節更符合當代美學與配戴習慣，也換上品自製的全新LFT023自動機芯。一般而言，鐘表品牌在重整一個系列時，往往會在推出基礎表款後進一步開發複雜功能的款式。但他認為，不論什麼樣的功能都必須要尊重原創設計，不能為了要推出複雜功能而硬塞尺寸不合的機芯，然後犧牲原本的設計。

「大小尺寸厚度這些規格可以調整，但整體設計比例必須維一致。這其實背後需要付出非常大的心力，因為即便小至0.5毫米甚至0.1毫米的不同，在手腕上都會展現出很大的差異。」他說，「我最在意的是我們製表的品質。路易威登絕對不會是一個以腕表為主力的品牌。因此腕表部門的目標，是盡力打造最高品質的時計：品質就是一切。我們的目標既非數量，也非銷售數字，而是品質保證，讓大家知道在這個領域，即便沒有數百年悠久的歷史，我們有在用心製表，且有能力製作出市面上最優秀品質的時計。」

●12歲起立志踏足鐘表業 原來是資深藏家

能空降帶領Fabrique du Temps這樣一個傳奇表廠，Jean Arnault其實是個資深藏家與愛好者。「我12歲就立志要進入鐘表產業了！」他分享自己的鐘表收藏，從第一枚泰格豪雅開始，如今已有30多隻，不過收藏的過程中也發現自己品味變化頗大，很難定義。最近的心頭好則是一枚的Chaumet Pleiades跳時表，搭載來自獨立製表大師F P Journe的機芯，「我想是在80-90年代的產品，從現在的眼光看非常美，但數量極少，我想當時應該是一個商業災難吧！」他大笑。

他的收藏中自然不乏路易威登作品，「其中三枚是我在ebay上找到的骨董，另外兩枚是我自己的作品Tambour和Escale。我現在目標是要收藏我自己的里程碑之作，雖然現在來說數量不算多，但希望能愈來愈豐富。」除了熱愛鐘表，Jean Arnault也是忠實的賽車和網球愛好者，未來有可能在LV的表款中看到更多運動元素嗎？他認為重點是在於能否創造出真正實用、又有趣的機芯，就像路易威登曾經推出的限量雙計時碼表（Twin Chrono）；他不想換個計時碼表機芯就號稱運動。

很難想像，在數位時代出生長大的Jean Arnault對傳統機械、類比的事物竟擁有如此熱情，「我和我之後的世代，確實有一定比例的人，是希望能擁有可以長久的物件的」他隨手拿起手機，「對於我來說，每隔幾年就要換一支新手機其實很煩，但手表，可以留給小孩、孫子，我甚至覺得，一百年後的製表師能夠整理機芯、修改結構甚至修復整隻機械表，是一件非常浪漫的事！」

●帶領傳奇表廠的新世代

因為家族經營精品集團，喜愛鐘表的他自小便有機會造訪旗下的表廠，不過他卻是到了2019年才第一次踏進由Michel Navas和Enrico Barbasini兩位大師創辦的Fabrique du Temps表廠。「當下我完全被擊中心臟！」他回憶，「大眾對於路易威登的製表歷史、Michel Navas和Enrico Barbasini這些製表天才的事蹟，以及他們所創作出來的精彩傑作，所知實在太少了！除了他們為路易威登製作了包括Spin time在內的各種複雜功能，他們更曾為包括百達翡麗、Franck Muller在內的高級製表界研發過超狂的設計。我相信藉由路易威登的廣大知名度，是很好的機會，能把Fabrique du Temps的故事和成就告訴大家。」

「表廠最大的特色就是具備100%完全自製的能力。最近幾年來我們一直努力引進各種不同領域的專業技能，由一位製表師從頭到尾單獨負責一枚腕表的製作，並加以整合、以掌握最高品質的製表技術。」Jean Arnault解說，Fabrique du Temps在各方面的實力都很平均也很優秀，「這也是最讓我震撼的！我若是有靈感或對複雜功能有想法，我就會去找他們討論，他們會說這想法可能會有點難度…但可能隔天他們就會找到解決方案了。他們是非常擅長製表的真正天才。」