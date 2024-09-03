跨代升級超有感！2024年新款iPad Pro、iPad Air該怎麼選？

迎接開學季，iPad絕對是許多學生族最想入手的學習筆記神器，如果是設計類、影音創作類科系的同學，更是絕對值得入手。今年5月蘋果推出了全新設計、功能與效能都大幅升級的iPad Air、iPad Pro，以及有點意料之外的Apple Pencil Pro，還有新版巧控鍵盤，記者也實際上手體驗了一段時間，若是你還在考慮要趁著今年9月底前「Back To School」教育優惠下單哪一台，以下是記者真心給你的選購建議。

尺寸與重量

這次iPad Air與iPad Pro都提供了13吋與11吋2種尺寸可以選擇，最狂的是，不管是哪個尺寸，新款iPad Pro竟然都比iPad Air還要輕！機身超薄變輕超級有感，13吋機型厚度甚至僅有5.1mm，重量比前一代也減輕近110克，11吋機型的重量則是僅有不到450克，規格大幅升級重量卻比上一代更薄更輕簡直太完美，以往必須在重量與效能之間抉擇的困擾完全消除，唯一要考量的只有荷包的厚薄度。

螢幕

新iPad Air與前代相比體驗差異不大，但新版iPad Pro則是採用串聯式OLED技術的Ultra Retina XDR顯示器，結合2個OLED面板光源，讓HDR峰值亮度最高達1600尼特，同時帶來精準度、色彩和亮度的大幅進化，再加上ProMotion自動適應更新頻率，直接瞄準對色彩管理工作流程，以及操作流暢度有極高要求的專業級使用者需求。在1TB以上容量的機種，還可以選配全新Nano-texture玻璃選項，可明顯減少眩光、反光，如果是經常需要攜帶外出使用，或是在室內使用時常有日光燈反射困擾，可以選擇加購來減輕長時間使用眼睛負荷。實際使用13吋iPad Pro，超細緻的畫質加上大螢幕爽度滿分，黑更純黑，用來觀看電影時格外明顯可以感受到明暗對比與畫面純淨度的提升。

效能

搭載M2晶片的新款iPad Air，速度比先前搭載M1的iPad Air快將近50%，結合CPU中的ML加速器和強大的GPU，也讓新款iPad Air非常適合用來運行各種會用到AI功能的應用程式。新款iPad Pro則是直接為專業用戶送上以第2代3奈米技術打造M4晶片，新款CPU提供最多達4個效能核心以及6個節能核心，並具備新一代的機器學習加速器，相較於上一代iPad Pro搭載的M2晶片，CPU效能最多提升了1.5倍。新的10核心GPU更賦予iPad Pro動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤的能力，且相較於M2，M4只需使用一半的電力即可提供相同的效能。迎接Apple Intelligence新世代，當然要趕快入手搭載M系列晶片的iPad機種做好準備。

Apple Pencil Pro

隨著今年新款iPad推出的還有功能大幅升級，價格卻與第2代Apple Pencil維持相同的Apple Pencil Pro，實際使用後發現升級幅度超乎想像，加入的全新感測器，讓使用者只要雙指按壓筆桿即可叫出工具列，不需中斷創作過程就能方便快速切換工具、線條粗細與顏色，在雙指按壓、點2下或貼齊Smart Shape時還會提供微微的觸覺回饋進行確認。這個雙指按壓的手勢還可以依照用戶需求設定快捷功能，在不同的應用程式裡也可以叫出不同的功能按鍵。

對繪圖、影像創作者最實用的進化，則是Apple Pencil Pro內建的陀螺儀讓使用者能夠透過輕微的轉動來改變筆刷的粗細與筆觸，這個「側旋」新功能，讓用戶在繪圖、書寫時更像真的在使用紙筆一樣，想要拿來寫書法都沒問題。另外，先前就有的「懸浮」功能現在甚至加上了虛擬的筆刷陰影，切換不同筆刷時底下的陰影也會跟著變化，是個有點小但卻非常巧妙的有趣設計。

不過，如果你對繪圖、創作沒有那麼高的需求，主要是用來手寫筆記的話，其實Apple Pencil（USB-C）就已經很足夠，且也能用在這2款新iPad上，少了壓力感應、點2下切換、側轉、按壓功能，但價格也少得很有感，唯一差別比較明顯的是雖然同樣可以磁吸在側邊，但不能無線配對、充電，一定要拿出充電線才行。

巧控鍵盤

隨著iPad Pro變得超級輕薄，蘋果也同步推出全新設計巧控鍵盤，在最上方新增了一排功能鍵列，將經常使用的調整螢幕亮度、播放/暫停、音量控制等功能都變成實體按鍵，材質也換成了手感更好的鋁金屬手托，觸控板也再加大了一些、觸覺回饋反應也更靈敏，再加上原本就具備的背光設計、非常舒適好打的鍵程結構，對於慣用MacBook的用戶肯定會覺得非常好上手。唯一要說的缺點就是重量真的頗重，輕薄的iPad Pro加上鍵盤之後重量也是直逼MacBook Air。好消息是，新款iPad Air可以搭配舊版同樣好打的巧控鍵盤使用，如果升級新機預算有考量，可以考慮選iPad Air就好。

整體心得

每次新款iPad一推出，就有人要問「到底能不能取代筆電？」這個問題的答案其實要看每個人的使用情境而定，如果你平常會用到的功能都可以透過瀏覽器、在iPad支援的App內完成，那麼更輕巧方便攜帶，還可以觸控、手寫、搭配鍵盤輸入的iPad，真的比筆電更有行動力。

記者先前出門採訪經常就是帶著2020年版的11吋iPad Pro搭配巧控鍵盤完成工作，這次跨代升級換上13吋iPad Pro使用，最有感的體驗就是螢幕真的是越大越好，先前開雙視窗有時候內容資訊量大就覺得眼睛有點吃力，但在大螢幕上開到3個App，搭配幕前調度功能切換瀏覽、多工處理也覺得還能接受，且重量只稍稍多了110克而已。只有個小小的苦惱是原本慣用的隨身包有點裝不下，但反過來看或許是個趁機入手新包的好理由。

而這次M2晶片的新款iPad Air，老實說效能、功能其實都更加接近先前的iPad Pro，如果預算有限、大多數酷炫的創作功能平常使用機會不高，其實入手這款iPad Air就非常剛好。