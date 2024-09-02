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滿滿蟹肉、整隻蟹螯！爭鮮新品上桌 滿額再多送1盤

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
澎湖花菜干龍膽石斑，原價1280元，特價880元。記者陳睿中／攝影
澎湖花菜干龍膽石斑，原價1280元，特價880元。記者陳睿中／攝影

爭鮮迴轉壽司」與「爭鮮PLUS」自即日起推出秋季限定「Perfect Match！天生絕配」系列新品，共有6款季節限定餐點，滿額還再送「新品嘗鮮券」，可免費多送一盤指定商品。「龍軒傳承」則是攜手漁業署、盛洋食品，將本土龍虎斑、龍膽石斑入饌，帶來不同的海鮮饗宴。

本次爭鮮與爭鮮PLUS所推出的新品中，包含2款全球爭鮮師傅競賽的冠、亞軍作品。拿下冠軍的「金賞鮭蝦佐蟹黃」，以鮭魚與濃醇蟹黃醬搭配，加上蝦仁襯托，帶來滿滿的海味，每份60元。亞軍「一番鮭鰈雙享」以新鮮鮭魚、比目魚與香醇海鮮醬疊加，帶來滿滿的層次感，每份60元。

除此之外，「蟹膏蟹肉盛」，使用蟹膏、蟹肉絲再加上酥炸魚皮，每份40元。「蟹膏紅蟹雙享」嚴選紅楚蟹腿搭配蟹膏，每份40元。另外還有視覺效果十足的「麵包蟹螯」和「麵包蟹身」，各為60、40元。

9月30日前，會員至爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS單筆消費滿500元，即贈「話題新品嚐鮮券」1張，可於指定時段至爭鮮迴轉壽司門市兌換「蟹膏紅蟹雙享」，或爭鮮PLUS門市兌換「金賞鮭蝦佐蟹黃」。另外在爭鮮或爭鮮PLUS門市，單筆消費滿600元加贈點數10點，滿800元加贈15點。

針對喜愛海鮮的民眾，農業部漁業署也攜手「龍軒傳承」，使用盛洋食品的水產產品，共同推出一系列特色海鮮料理。「黑松露麒麟龍虎斑捲」選用新鮮的龍虎斑魚片，捲入黑松露後以清蒸處理，帶來香氣十足的風味，原價2,080元，特價1,880元。另道「澎湖花菜干龍膽石斑」則使用龍膽石斑魚，搭配來自澎湖的花菜干，融合出鮮美的滋味，原價1280元，特價880元。

「爭鮮迴轉壽司」與「爭鮮PLUS」推出6款季節限定餐點。圖／爭鮮提供
「爭鮮迴轉壽司」與「爭鮮PLUS」推出6款季節限定餐點。圖／爭鮮提供
黑松露麒麟龍虎斑捲，原價2,080元，特價1,880元。記者陳睿中／攝影
黑松露麒麟龍虎斑捲，原價2,080元，特價1,880元。記者陳睿中／攝影

海鮮 爭鮮 迴轉壽司

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