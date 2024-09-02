頂呱呱「9塊雞桶」現省171！明星點心「買1送1」

去年首度推出「99呱狂節」之後，即日起至9月9日期間，推出9塊雞重量桶、辣味雞翅等不同方案，其中還包含全新的辣味雞翅組合，還有搭配呱呱包的雙拼活動。針對會員，並有指定品項「買1送1」等代碼優惠。

即日起至9月9日期間，頂呱呱「9塊雞重量桶」推出限時優惠，每桶內含炸雞5塊、雞腿4塊，原味原價540元，特價369元；辣味原價585元，特價450元。另外「辣味雞翅4隻」原價220元，特價179元。若「9塊雞重量桶＋辣味雞翅4隻」，再送35元飲品2杯。同時還有「呱呱雙拼組合」，呱呱包搭配雞脖子／薯球／地瓜薯條／阿勇雞塊（擇一），每組99元。活動期間持學生證購買超值套餐，加購「原味雞腿／原味炸雞」原價60元，加購優惠價49元。